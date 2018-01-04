Индийские компании собираются создать предприятия по производству бриллиантов в Рoссии

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По сообщениям средств массовой информации, индийские алмазные компании планируют создать предприятия по производству бриллиантов в Рoссии для обеспечения легкого доступа к алмазам компании АЛРОСА. Причиной является то, что индийское правительство не предлагает такую структуру налогообложения, которая позволяла бы алмазной торговле страны напрямую приобретать алмазы из Специальной таможенной зоны (Special Notified Zone, SNZ) на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае.

Индийские производители бриллиантов в настоящее время посещают показы алмазов от производителей алмазов в SNZ, но для приобретения товара ездят в Антверпен, Дубай и т. д., что повышает их затраты по сделкам. Поэтому предлагается, чтобы индийское правительство разработало структуру налогообложения, соответствующую налогу на караты для производителей алмазов в Бельгии.

Хотя алмазодобывающие компании хотят, чтобы индийское правительство приняло структуру налогообложения, соответствующую бельгийской, индийские налоговые органы хотят принимать в расчет предварительное установление цен на алмазы для определения ставки налога. Но алмазодобытчики не поддерживают такую налоговую структуру, поскольку это будет означать потерю поступлений в периоды низкого спроса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



