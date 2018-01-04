Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

Сегодня

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Индийские компании собираются создать предприятия по производству бриллиантов в Рoссии

Сегодня
Новости

По сообщениям средств массовой информации, индийские алмазные компании планируют создать предприятия по производству бриллиантов в Рoссии для обеспечения легкого доступа к алмазам компании АЛРОСА.  Причиной является то, что индийское правительство не предлагает такую структуру налогообложения, которая позволяла бы алмазной торговле страны напрямую приобретать алмазы из Специальной таможенной зоны (Special Notified Zone, SNZ) на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае.
Индийские производители бриллиантов в настоящее время посещают показы алмазов от производителей алмазов в SNZ, но для приобретения товара ездят в Антверпен, Дубай и т. д., что повышает их затраты по сделкам. Поэтому предлагается, чтобы индийское правительство разработало структуру налогообложения, соответствующую налогу на караты для производителей алмазов в Бельгии.
Хотя алмазодобывающие компании хотят, чтобы индийское правительство приняло структуру налогообложения, соответствующую бельгийской, индийские налоговые органы хотят принимать в расчет предварительное установление цен на алмазы для определения ставки налога. Но алмазодобытчики не поддерживают такую налоговую структуру, поскольку это будет означать потерю поступлений в периоды низкого спроса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd