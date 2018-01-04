Системы «Galaxy» компании Sarine просканировали свыше 10 млн алмазов в 2017 году

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Системы обнаружения включений Galaxy® компании Sarine Technologies Ltd в 2017 году просканировали рекордное количество алмазов – 10 млн штук, говорится в пресс-релизе этой компании.

Кроме того, компания объявила, что она расширяет свои инициативы по принудительному обеспечению исполнения требований, направленных против мошеннического использования ее технологии обнаружения включений Galaxy®.

Galatea, часть группы компаний Sarine, возбуждает судебное дело против производителя бриллиантов в Сурате, Индия, за умышленное занижение им веса алмазов и последующую заниженную оплату объемов, причитающуюся компании Galatea.

Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine, сказал: «В 2017 году наши лояльные покупатели снова ясно выразили свое доверие к нашим системам Galaxy®, значительно увеличив использование этой технологии в производственных процессах. В ближайшее время будет запущена новая система Meteorite™, предназначенная для рынка некрупных камней, а позднее в 2018 году планируется проведение дополнительной модернизации, основанной на дальнейших технологических достижениях. В то же время Sarine Group принимает активные и решительные меры, нацеленные на защиту нашей интеллектуальной собственности от тех, кто занимается использованием продуктов и услуг с нарушением прав, или от мошеннического использования наших технологий».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



