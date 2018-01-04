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Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

Сегодня

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

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Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Системы «Galaxy» компании Sarine просканировали свыше 10 млн алмазов в 2017 году

Сегодня
Новости

Системы обнаружения включений Galaxy® компании Sarine Technologies Ltd в 2017 году просканировали рекордное количество алмазов – 10 млн штук, говорится в пресс-релизе этой компании.
Кроме того, компания объявила, что она расширяет свои инициативы по принудительному обеспечению исполнения требований, направленных против мошеннического использования ее технологии обнаружения включений Galaxy®.
Galatea, часть группы компаний Sarine, возбуждает судебное дело против производителя бриллиантов в Сурате, Индия, за умышленное занижение им веса алмазов и последующую заниженную оплату объемов, причитающуюся компании Galatea.
Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine, сказал: «В 2017 году наши лояльные покупатели снова ясно выразили свое доверие к нашим системам Galaxy®, значительно увеличив использование этой технологии в производственных процессах. В ближайшее время будет запущена новая система Meteorite™, предназначенная для рынка некрупных камней, а позднее в 2018 году планируется проведение дополнительной модернизации, основанной на дальнейших технологических достижениях. В то же время Sarine Group принимает активные и решительные меры, нацеленные на защиту нашей интеллектуальной собственности от тех, кто занимается использованием продуктов и услуг с нарушением прав, или от мошеннического использования наших технологий».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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