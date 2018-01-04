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Объемы продажи золота и ювелирных изделий в ОАЭ страдают из-за повышения цен и НДС

Сегодня
Новости

Объемы продажи золота и ювелирных изделий в ОАЭ снизились с начала этого года. Ведущие ритейлеры подтвердили падение объемов продаж более чем наполовину по сравнению с объемами, которые были в четвертом квартале 2017 года. Средние дневные объемы продаж в настоящее время составляют от 500 г до 1 кг золота, включая золото в виде ювелирных изделий, по сравнению с 2-3 кг до Нового года, если судить по сообщениям средств массовой информации.
Во время Дубайского фестиваля покупок (Dubai Shopping Festival, DSF) в декабре 2017 года ведущие ритейлеры продавали в среднем от 7 до 12 кг каждый день в своих сетевых магазинах. Но с 1 января кроме введения 5 процентного НДС на золотые ювелирные изделия, выросли также цены на слитки, что привело к снижению спроса в ОАЭ. Согласно данным обозревателей, хотя ожидалось некоторое падение потребительского спроса из-за НДС, изменение международных цен на слитки сыграло большую роль. 
В настоящее время большинство ювелирных ритейлеров воздерживаются от покрытия НДС за счет собственных средств и сосредоточивают свое внимание на платежах в рассрочку и на рекламе. Хотя некоторые ритейлеры объявили ограниченные по времени кампании продаж без НДС, ряд ритейлеров также пообещали не перекладывать расходы по НДС на покупателей.
Влияние НДС на объемы покупок бриллиантовых ювелирных изделий все еще проходит оценку. Но считают, что эти 5 процентов не окажут большого влияния на бриллиантовые ювелирные изделия. Нормы прибыли в алмазной отрасли немного выше, чем для золота, и ритейлеры в случае необходимости смогут покрыть 5-процентный НДС за свой счет.
Согласно источникам, находящимся на рынке, все еще нет ясности об НДС на неоправленные бриллианты или алмазы, и в настоящее эта продукция не продается в ожидании прояснения вопроса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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