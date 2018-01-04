Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

Сегодня

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Российская Роснефть, совершив разворот на 180 градусов, планирует участвовать в торгах по продаже газовых активов компании АЛРОСА

Сегодня
Новости
(Reuters) – Компания Роснефть, ведущий производитель нефти в России, заявила, что обратилась в ведомство по контролю за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции в стране за разрешением о подаче заявки на газовые месторождения, выставленные на продажу алмазодобывающей компанией АЛРОСА - через день после заявления Роснефти о том, что она вряд ли будет принимать участие в аукционе.
«Роснефть подала заявку в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) на покупку газовых активов компании АЛРОСА», - сказал в пятницу (29 декабря) Михаил Леонтьев, представитель Роснефти.
Этот шаг является разворотом на 180 градусов для Роснефти, которая перед этим заявила, что она вряд ли будет принимать участие в торгах. Компания сказала, что условия недостаточно прозрачные и не дают потенциальным покупателям достаточного времени для подготовки своих предложений о покупке.
Роснефть не объяснила причину пересмотра своего решения. Леонтьев сообщил Reuters, что компания по-прежнему не согласна с условиями аукциона.
АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов, планирует продать свои газовые активы в Ямало-Ненецком автономном округе на аукционе, который состоится 19 февраля, и стартовая цена составит 30 млрд рублей ($519 млн).
Любая потенциальная сделка на аукционе должна быть утверждена Антимонопольной службой. Антимонопольная служба заявила, что она еще не получала никаких заявок от Роснефти.
Россия отмечает новогодние праздники с 1 по 8 января. По условиям аукциона депозит в размере 21 млрд рублей должен быть оплачен до 10 января.
Роснефть заявила, что количество оставшихся рабочих дней не обеспечивает достаточного времени для принятия решения и внесения депозита.
Компания НОВАТЭК, российский негосударственный производитель газа, заявила, что она заинтересована в приобретении газовых месторождений компании АЛРОСА. Российское министерство финансов сообщило, что в аукционе ожидается участие семи претендентов.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd