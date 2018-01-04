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11 декабря 2017
Российская Роснефть, совершив разворот на 180 градусов, планирует участвовать в торгах по продаже газовых активов компании АЛРОСА
«Роснефть подала заявку в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) на покупку газовых активов компании АЛРОСА», - сказал в пятницу (29 декабря) Михаил Леонтьев, представитель Роснефти.
Этот шаг является разворотом на 180 градусов для Роснефти, которая перед этим заявила, что она вряд ли будет принимать участие в торгах. Компания сказала, что условия недостаточно прозрачные и не дают потенциальным покупателям достаточного времени для подготовки своих предложений о покупке.
Роснефть не объяснила причину пересмотра своего решения. Леонтьев сообщил Reuters, что компания по-прежнему не согласна с условиями аукциона.
АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов, планирует продать свои газовые активы в Ямало-Ненецком автономном округе на аукционе, который состоится 19 февраля, и стартовая цена составит 30 млрд рублей ($519 млн).
Любая потенциальная сделка на аукционе должна быть утверждена Антимонопольной службой. Антимонопольная служба заявила, что она еще не получала никаких заявок от Роснефти.
Россия отмечает новогодние праздники с 1 по 8 января. По условиям аукциона депозит в размере 21 млрд рублей должен быть оплачен до 10 января.
Роснефть заявила, что количество оставшихся рабочих дней не обеспечивает достаточного времени для принятия решения и внесения депозита.
Компания НОВАТЭК, российский негосударственный производитель газа, заявила, что она заинтересована в приобретении газовых месторождений компании АЛРОСА. Российское министерство финансов сообщило, что в аукционе ожидается участие семи претендентов.
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