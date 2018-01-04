Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

Вчера

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Зимбабве удвоила добычу алмазов и проведет аукцион камней в I квартале

Сегодня
Новости
Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) сообщила, что в прошлом году она произвела 1,8 млн каратов алмазов против 961 000 каратов в 2016 году.
Однако данный показатель всё равно ниже целевого уровня в 2,5 млн каратов, которого, по утверждению бывшего министра горной добычи Уолтера Чидаквы (Walter Chidhakwa), планировалось достичь в 2017 году.
Главный исполнительный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) в интервью национальной телекомпании ZBC заявил, что теперь компания готова вернуться на алмазный рынок в первом квартале текущего года. В феврале 2017 года ZCDC прекратила продажу алмазов.
Он сказал, что ZCDC с помощью Ботсваны создала системы сортировки и оценки драгоценных камней.
Министерство финансов Зимбабве в мае прошлого года указало, что оно возьмет под контроль добычу алмазов в регионах Маранге (Marange) и Чиманимани (Chimanimani), выделив ZCDC $80 млн через центральный банк страны.
На пике производства в Маранге добывалось 10 млн каратов алмазов в год после обнаружения месторождений в 2006 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd