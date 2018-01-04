Зимбабве удвоила добычу алмазов и проведет аукцион камней в I квартале

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Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) сообщила, что в прошлом году она произвела 1,8 млн каратов алмазов против 961 000 каратов в 2016 году.

Однако данный показатель всё равно ниже целевого уровня в 2,5 млн каратов, которого, по утверждению бывшего министра горной добычи Уолтера Чидаквы (Walter Chidhakwa), планировалось достичь в 2017 году.

Главный исполнительный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) в интервью национальной телекомпании ZBC заявил, что теперь компания готова вернуться на алмазный рынок в первом квартале текущего года. В феврале 2017 года ZCDC прекратила продажу алмазов.

Он сказал, что ZCDC с помощью Ботсваны создала системы сортировки и оценки драгоценных камней.

Министерство финансов Зимбабве в мае прошлого года указало, что оно возьмет под контроль добычу алмазов в регионах Маранге (Marange) и Чиманимани (Chimanimani), выделив ZCDC $80 млн через центральный банк страны.

На пике производства в Маранге добывалось 10 млн каратов алмазов в год после обнаружения месторождений в 2006 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



