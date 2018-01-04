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Lucapa продолжает получать крупные алмазы на проекте Луло в Анголе

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond заявила, что алмазный проект Луло (Lulo) в Анголе, которым она владеет совместно с компанией Endiama и группой Rosas & Petalas, продолжает приносить крупные алмазы.
Последние находки ценных алмазов включают в себя камень светло-коричневого цвета весом 103 карата и алмаз типа IIa весом 83 карата.
Оба камня были извлечены на Горном блоке 8 (Mining Block 8).
В Lucapa сообщили, что 103-каратный алмаз – девятый из камней весом более 100 каратов, добытых на сегодняшний день на Луло. Самым крупным из них является рекордный для Анголы 404-каратный алмаз под названием "4 февраля" (4th February), проданный в 2016 году за $16 млн.
Представители Lucapa полагают, что последние алмазные находки демонстрируют особый характер и высокий потенциал ресурса проекта Луло.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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