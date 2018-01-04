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Цены на алмазы Mountain Province снизились из-за большего числа малоразмерных камней

Сегодня
Новости
Цены на алмазную продукцию Mountain Province, полученные в рамках десятой торговой сессии компании, упали, поскольку на аукционе предлагались в основном камни малого размера.
По данным компании, в рамках своих последних торгов она реализовала 364 000 каратов алмазов по средней цене $53 за карат в общей сложности за $19,1 млн, по сравнению с $66 за карат и $19 млн в ноябрьском цикле продаж.
Средняя стоимость алмазов за карат упала из-за характера сделок по специальным и фантазийным камням с De Beers Canada, партнером Mountain Province по совместному предприятию. В рамках каждого разделения продукции с рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), проводимого примерно каждые пять недель, победившая сторона получает право на продажу всего объема особых алмазов.
Mountain Province владеет 49% акций шахты Гачо Куэй, а De Beers принадлежит оставшиеся 51%.
Дэвид Уиттл (David Whittle), исполняющий обязанности президента и генеральный директор Mountain Province Diamonds, отметил: "После успешного первого года своей деятельности Mountain Province ожидает сильного начала нового года. У нас есть продукция хорошего качества, которая будет предлагаться на первом тендере 2018 года. Последняя партия фантазийных и особых алмазов характеризуется наличием крупных, ценных и привлекательных камней. Мы с нетерпением ждем возможности реализовать их в течение ближайших месяцев".


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