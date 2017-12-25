Mastercard SpendingPulse: в этот праздничный сезон розничные продажи в США выросли на 4,9 процента

Вчера

Онлайн-покупатели и предварительные затраты на рекламу привели к тому, что многим розничным секторам есть что действительно стоит отпраздновать в этом году

(пресс-релиз mastercard.com) - Аналитическая служба SpendingPulse компании Mastercard сообщает, что продажи в этом году выросли на 4,9 процента, установив новый рекорд по потраченным долларам. Это самый большой рост за год с 2011 года и еще один показатель доверия потребителей. Интернет-шопинг также зарегистрировал большую прибыль в 18,1% по сравнению с 2016 годом, чему способствовало покупательское ралли в конце сезона.

В отчете SpendingPulse приводятся подробности о праздничных покупках с 1 по 24 декабря. Отчет охватывает розничные продажи по всем типам платежей, включая наличные и чеки.

Основные выводы отчета Mastercard SpendingPulse

Это был победный сезон для розничной торговли, хотя картина от одной категории товаров к другой отличалась.

Для многих покупателей в этом праздничном сезоне не было лучшего места для совершения покупок, чем их собственный дом. Продажи электроники и бытовой техники выросли на 7,5%, что является самым сильным ростом за последние 10 лет. В категории домашней мебели и обстановки продажи выросли на 5,1 процента, как и в сфере улучшения жилищ.

Магазины спецодежды и универмаги, в которых бо́льшая часть продаж традиционно происходит в самих магазинах, демонстрируют умеренную прибыль. Это особенно впечатляет, учитывая недавние закрытия таких магазинов.

Рано начатые ритейлерами акции по продвижению товаров принесли свои результаты - в первые три недели ноября наблюдались значительные скачки продаж.

Кроме того, покупатели все еще продолжали тратить деньги в конце праздничного сезона, причем день 23 декабря встал рядом с Черной пятницей в плане однодневных расходов. Это было благом для определенных категорий, включая ювелирные украшения. Продажи ювелирных изделий выросли на 5,9 процента, в основном благодаря продажам в последнюю минуту.

«Отголоски развивающихся потребительских предпочтений все еще продолжают ощущаться в магазинах и на онлайн-сайтах розничных продавцов по всей территории США, - сказала Сара Квинлан (Sarah Quinlan), старший вице-президент по вопросам анализа рыка компании Mastercard. - В целом, в этом году розница одержала большую победу. Сильная экономика США была одним из способствующих этому факторов, но мы также должны признать, что бенефициарами этого увеличения продаж стали продавцы, которые пытались использовать новые стратегии для привлечения покупателей в праздники».

Об индикаторе SpendingPulse компании Mastercard

Индикатор SpendingPulse сообщает о национальных розничных продажах США по всем типам платежей. Выводы основаны на совокупной активности продаж в платежной сети Mastercard в сочетании со сделанными на основе обследований оценками для некоторых других форм оплаты, таких как наличные и чеки. Кроме Соединенных Штатов, SpendingPulse доступен на отдельных рынках по всему миру.

Все показатели, за исключением автомобилей, относятся к рознице. Еженедельные результаты, основанные на розничном учетном календаре 4-5-4, показывают повышенную важность первых двух недель ноября.





