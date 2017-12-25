Эксклюзив
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»
Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...
04 декабря 2017
Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений
В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...
27 ноября 2017
АЛРОСА сформировала список долгосрочных клиентов на новый контрактный период 2018-2020 годов
Долгосрочные контракты – основа сбытовой политики АЛРОСА, по ним реализуется до 70% добываемых компанией алмазов. Контракты гарантируют объемы и ассортимент ежемесячных поставок, а также возможность покупки дополнительных партий сырья. Такая форма сотрудничества обеспечивает компании и ее клиентам стабильные поставки сырья и защищает от волатильности цен на алмазы на мировом рынке.
АЛРОСА сформировала сбалансированную клиентскую базу из крупнейших участников рынка, представленных в разных географических зонах. Повышается сфокусированность сбыта на конечных производителей бриллиантов и представителей крупного ювелирного ритейла.
Все долгосрочные клиенты АЛРОСА проходят строгий отбор по ряду юридических и финансовых критериев. Кроме того, долгосрочные клиенты должны соблюдать «Принципы ответственного ведения бизнеса», включающие, в частности, обеспечение прозрачности и раскрытия информации, противодействие коррупции, следование принципам Кимберлийского процесса, соблюдение прав человека.
Как и в заканчивающемся контрактном периоде, среди определяющих факторов отбора долгосрочных клиентов - торговая активность в отношениях с АЛРОСА, в особенности, фактически проявленный спрос в периоды спада торговой активности на рынке алмазной продукции.
Среди нововведений этого контрактного периода необходимо отметить увеличение объема продукции, направляемой на внутренний рынок Российской Федерации для целей поддержания российского ограночного сектора, а также повышение требований к клиентам компании в части соблюдения требуемого уровня финансовых показателей деятельности, что оговорено условиями долгосрочного договора (ковенантами).
Компания расширяет список клиентов, включенных в ALROSA ALLIANCE. Прошедшие отбор клиенты получают право использования торговых знаков ALROSA ALLIANCE, который подтверждает не только наличие регулярных поставок алмазов со стороны АЛРОСА, но и репутацию клиента как надежного и проверенного участника мирового алмазно-бриллиантового комплекса.
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