Необычная бриллиантовая тиара 1935 года будет выставлена в одном из музеев Великобритании

Тиара с 2500 каратами бриллиантов от Cartier с захватывающей историей будет представлена ​​в Музее дизайна V&A в Данди во второй половине 2018 года, сообщает портал IDI. Музей расположен в Великобритании за пределами Лондона."Тиара Валькирии" (Valkyrie tiara), была заказана Cartier в 1935 году покойной Мэри Кру-Милнес, герцогиней Роксбургской.Данное ювелирное изделие было вдохновлено крылатыми шлемами, которые носили героини оперного цикла Вагнера «Кольцо Нибелунга», и это последнее из подобных украшений, когда-либо созданных Cartier. Тиара имеет более 2500 бриллиантов огранки "кушон", одиночной огранки, круглой огранки, а также огранки "роза", оправленных в золото и серебро. "Крылья" тиары могут отсоединяться и носиться отдельно.Джоанна Норман (Joanna Norman), ведущий куратор Scottish Design Galleries и исполняющий обязанности начальника отдела исследований в V&A, сказала: "Эта тиара - удивительная вещь, которая подрагивает при ношении, чтобы дать ощущение движущихся "перьев". Удивительно и внимание к деталям данного украшения: тиара разработана таким образом, чтобы герцогиня могла снять "крылья" и носить их как броши, если она того пожелает".