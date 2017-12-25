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27 ноября 2017

IDEX запустила программу кредитования для бриллиантовых и ювелирных ритейлеров

Сегодня
Новости
Международная алмазная биржа (International Diamond Exchange, IDEX) запустила программу, направленную на оказание помощи розничным торговцам бриллиантами и ювелирными изделиями в Соединенных Штатах и ​​Европе, сообщает National Jeweler.
В настоящее время компания предлагает 30-дневную кредитную линию в размере до $10 000 на одну транзакцию для одобренных членов IDEX.
Подать заявку на кредитную линию можно в Интернете; компании заполняют и представляют заполненную форму с информацией о своей компании, а IDEX даст ответ в течение двух рабочих дней.
После того, как для компании установлено соответствие требованиям страхования IDEX для получения кредита, она может с легкостью приобрести камни стоимостью до $10 000. Затем после полной проверки подлинности и утверждения IDEX бриллианты будут отправлены компании.
В IDEX добавили, что кредит можно получать повторно, при этом после его выплаты компании не требуется вновь получать одобрение от биржи.
"Мы всегда ищем способы облегчить онлайн-торговлю на нашей платформе, помогая розничным торговцам получать лучшие предложения простыми способами, - отметил председатель IDEX Эхуд Коэн (Ehud D. Cohen). - Мы считаем, что эта новая инициатива полностью соответствует нашему замыслу".

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