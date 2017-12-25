Саудовская Аравия намерена локализовать ювелирную отрасль

Недавно министерство труда и социального развития королевства решило принять меры по поощрению локализации, к примеру, проводя инспекции магазинов.
По данным нескольких источников в СМИ, в золотых и ювелирных магазинах Саудовской Аравии, которых насчитывается порядка 6000, работают 35 000 иностранцев. В последнее время было проведено 5960 проверок магазинов, предназначенных для локализации, и было выписано около 200 штрафов.
Министерство труда и социального развития заявило, что оно будет оказывать поддержку в обучении местной молодежи и повышении квалификации для работы на локализованных предприятиях, в том числе в ювелирном секторе.