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Эксклюзив

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27 ноября 2017

Саудовская Аравия намерена локализовать ювелирную отрасль

Сегодня
Новости
Семь из 13 административных районов Саудовской Аравии объявили о своей приверженности локализации рынка золота и ювелирных изделий, сообщает портал IDI.
Недавно министерство труда и социального развития королевства решило принять меры по поощрению локализации, к примеру, проводя инспекции магазинов.
По данным нескольких источников в СМИ, в золотых и ювелирных магазинах Саудовской Аравии, которых насчитывается порядка 6000, работают 35 000 иностранцев. В последнее время было проведено 5960 проверок магазинов, предназначенных для локализации, и было выписано около 200 штрафов.
Министерство труда и социального развития заявило, что оно будет оказывать поддержку в обучении местной молодежи и повышении квалификации для работы на локализованных предприятиях, в том числе в ювелирном секторе.

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