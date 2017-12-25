De Beers закроет алмазный рудник Снэп Лейк

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De Beers готовится к окончательному закрытию алмазного рудника Снэп Лейк (Snap Lake) в Канаде. Компания представит план закрытия и рекламации земель в 2019 году.

De Beers Canada уведомила Земельное и водное управление долины Маккензи (Mackenzie Valley Land and Water Board) о своем намерении представить окончательный план закрытия и рекламации земель своего недействующего алмазного рудника Снэп Лейк.

"Пока этот план не будет представлен, преждевременно обсуждать, каким будет окончательное закрытие или какие будут связанные с этим расходы", - заявил CBC представитель De Beers Терри Крюгер (Terry Kruger).

Снэп Лейк был первым рудником De Beers по добыче алмазов за пределами Африки. Он расположен в 220 километрах к северо-востоку от города Йеллоунайф. Рудник был открыт в 2008 году и, как ожидалось, должен был производить алмазы в течение 15 лет. В 2014 году на нём было добыто 1,2 млн каратов алмазов.

В декабре 2015 года компания De Beers объявила о закрытии рудника и увольнении 434 рабочих. Закрытие произошло после спада цен на алмазы и проблем с использованием водных ресурсов на проекте, что потребовало внесения изменений в водную лицензию рудника.



