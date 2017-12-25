Вход
Регистрация

Эксклюзив

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

De Beers закроет алмазный рудник Снэп Лейк

Сегодня
Новости
De Beers готовится к окончательному закрытию алмазного рудника Снэп Лейк (Snap Lake) в Канаде. Компания представит план закрытия и рекламации земель в 2019 году.
De Beers Canada уведомила Земельное и водное управление долины Маккензи (Mackenzie Valley Land and Water Board) о своем намерении представить окончательный план закрытия и рекламации земель своего недействующего алмазного рудника Снэп Лейк.
"Пока этот план не будет представлен, преждевременно обсуждать, каким будет окончательное закрытие или какие будут связанные с этим расходы", - заявил CBC представитель De Beers Терри Крюгер (Terry Kruger).
Снэп Лейк был первым рудником De Beers по добыче алмазов за пределами Африки. Он расположен в 220 километрах к северо-востоку от города Йеллоунайф. Рудник был открыт в 2008 году и, как ожидалось, должен был производить алмазы в течение 15 лет. В 2014 году на нём было добыто 1,2 млн каратов алмазов.
В декабре 2015 года компания De Beers объявила о закрытии рудника и увольнении 434 рабочих. Закрытие произошло после спада цен на алмазы и проблем с использованием водных ресурсов на проекте, что потребовало внесения изменений в водную лицензию рудника.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2017
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd