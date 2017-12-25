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Алмазная индустрия находится в состоянии высокой динамики - ABN AMRO

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Алмазная промышленность осуществила переход из стабильной фазы своего развития в высокодинамичную среду, говорится в специальном докладе ABN AMRO. В новых условиях производители и покупатели алмазного сырья берут на вооружение различные стратегии выживания.

Угроза синтетических алмазов

Синтетические алмазы сегодня стали частью алмазной индустрии, создавая неопределенность в отношении долгосрочной стоимости природных минералов.
По данным Геологической службы США, объем производства алмазов, выращенных в лабораторных условиях для промышленного использования в 2016 году, оценивается в 4,41 млрд каратов.
Для промышленных целей предназначено примерно 99,9% ежегодно производимых синтетических алмазов. По данным Bonas Diamond Brokers & Consultants, производство лабораторных алмазов ювелирного качества составляет лишь небольшую часть от общего объема их производства – от 2,5 млн до 4,4 млн каратов.
ABN AMRO отмечает в этой связи, что производство синтетических алмазов ювелирного качества должно возрастать по мере того, как будет улучшаться их качество и вес. Для производителей прибыль от реализации камней ювелирного качества является более привлекательной, чем от камней промышленного назначения. Поэтому вполне вероятно, что производители будут больше ориентироваться именно на первую категорию алмазов.
В настоящее время алмазы ювелирного качества составляют лишь 0,1% от общего объема производства выращенных в лаборатории минералов. Если в ближайшие десятилетия эта доля возрастет до 5%, производство синтетических алмазов более чем в 1,5 раза превысит ежегодную добычу природных камней (промышленного и ювелирного качества) и в 3 раза – ювелирных алмазов.
Подобный рост производства, вероятно, приведет к понижению цен на искусственно выращенные минералы. Таким образом, с учетом технологического прогресса, скорее раньше, чем позже, объем производства синтетических алмазов ювелирного качества превысит добычу природных камней данного вида. А это будет уже подлинной революцией и принципиальным вызовом всей добывающей отрасли, считают в ABN AMRO.

Маркетинг природных алмазов утратил блеск

Магия маркетинга природных алмазов утратила свой блеск, и производители синтетических минералов воспользовались этим для продвижения своей продукции, отмечают в ABN AMRO.
Производители лабораторных алмазов активно провели собственную рекламную кампанию, сделав акцент на том, что производство их продукции более рационально экономически и устойчиво в экологическом плане. Продвигая свою продукцию как высокотехнологичную, инновационную и экологически чистую, они тем самым подобрали ключи к поколению «миллениалов».
Перед производителями природных алмазов теперь стоит задача улучшить отношение потребителя к своей продукции и связать ее с «миллениалами». Для решения данной проблемы Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) располагает повышенным рекламным бюджетом.
Если же объемы производства синтетических алмазов действительно существенно увеличатся, структура отрасли полностью изменится, считают в ABN AMRO. В случае скачка производства выращенных в лаборатории минералов, рычаги влияния будут смещаться от поставщиков к покупателям, что приведет к ожесточенной конкуренции между поставщиками. Цены при этом, скорее всего, снизятся, особенно в сегменте синтетических алмазов - из-за большого объема их производства. Цены на природные алмазы, вероятно, также снизятся в результате более низкого спроса, прогнозируют в ABN AMRO.
Когда на карту поставлено выживание, рентабельность больше не является главной целью. Надежды на то, что старые добрые времена вернутся и возродят рентабельность, канули в лету. Когда речь идет о выживании, может потребоваться внесение изменений в стратегию предложения. Но решение в конечном итоге остается за покупателями необработанных алмазов. Эпоха беспроигрышной ситуации для обеих сторон закончилась, и битва за прибыль - новая реальность, подчеркивают в ABN AMRO.

Проблема финансирования мидстрима, возможно, менее сложна, чем принято считать

Еще несколько лет назад покупатели располагали возможностью полностью финансировать закупки алмазного сырья. Однако с тех пор банки вышли из алмазного бизнеса, а некоторые оставшиеся кредитные учреждения больше не финансируют в полном объеме закупки необработанных алмазов.
В результате покупатели должны покрывать недостаток средств из собственного капитала или искать другие источники финансирования. Но есть и другие способы финансирования закупок необработанных алмазов.
Во-первых, отмечают в ABN AMRO, это может быть своеобразный краудфандинг или венчурный капитал. Во-вторых, источником финансирования может стать возобновляемая кредитная линия с онлайн-платформой для торговли алмазами, наподобие IDEX online (для бриллиантов), например.
В-третьих, финансирование может быть получено от крупных горнодобывающих компаний. Побочным эффектом при этом может стать зависимость покупателя от производителя не только в плане поставок алмазов, но и кредитов.
Поскольку у производителя при этом поставлено на карту больше, он, вероятно, установит более разумные цены на сырье. Чем более разумные цены, тем выше вероятность того, что он вернет свои деньги, отмечают в ABN AMRO.

Прозрачность может открыть дверь инвесторам

Другой формой финансирования может стать повышение интереса инвесторов к бриллиантам как к инвестиционному активу.
Однако ABN AMRO считает маловероятным, что инвесторы будут использовать бриллианты в качестве инвестиционного инструмента в ближайшей перспективе. Из-за своей уникальности бриллиант останется нишевым продуктом, и его ценность надлежит оценивать инсайдеру.
Вместе с тем крупные бриллианты высокого качества, продаваемые аукционными домами, или цветные бриллианты могут быть привлекательными для отдельных инвесторов.
Бриллианты будут представлять интерес для инвесторов как инвестиционный актив, если рынок станет прозрачным в плане происхождения алмазов и капиталов, а также расчета цены, утверждают в ABN AMRO.
На сегодняшний день, если инвестор хочет иметь относительно ликвидный и прозрачный бриллиантовый актив, он предпочтет инвестировать в крупные горнодобывающие компании, утверждают эксперты банка.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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