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Эксклюзив

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27 ноября 2017

"Роснефть" примет участие в аукционе АЛРОСА по продаже газовых активов

Сегодня
Новости
Нефтяная компания "Роснефть" не отказывается от участия в аукционе на газовые активы АЛРОСА, но будет требовать его прозрачности, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, АЛРОСА в качестве условий аукциона выставила требование внести задаток до 10 января, в размере 70% от расчетной стоимости активов - 21 млрд рублей.
Представитель АЛРОСА в свою очередь отметил, что компания вела подготовку к этому аукциону в течение всего 2017 года и до его объявления неоднократно проводила консультации с потенциальными участниками, обсуждая основные условия торгов и разумный объем задатка. "В этих условиях у всех было достаточно времени для того, чтобы принять решение об участии в торгах и начать необходимую подготовку. Что касается задатка, мы считаем его наличие необходимым условием. Предыдущие попытки реализации газовых активов не увенчались успехом как раз по той причине, что участники торгов в последний момент отказывались от покупки из-за отсутствия средств", - сказал ТАСС представитель компании.
Между тем министерство финансов РФ считает условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА логичными и понятными.
"Условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА обсуждались на наблюдательном совете компании, - заявили в пресс-службе министерства. - Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя".


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