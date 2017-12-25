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27 ноября 2017

АЛРОСА получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения

Сегодня
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АЛРОСА в декабре завершила вывоз 75 тонн алмазоносной руды с Верхне-Мунского месторождения на Удачнинский ГОК, получив первые алмазы с данного проекта.
Как отметили в компании, отработка технологии обогащения нужна для подготовки к промышленному запуску месторождения, намеченному на 2018 год. Пробное обогащение прошло в штатном режиме.
В ходе пробного обогащения специалисты АЛРОСА и проектных институтов провели отбор проб руды, определили степень нагрузок на различные участки цепочки обогащения, режимы работы оборудования. Параллельно была проверена степень повреждаемости алмазов при обработке данного типа руды. Для этого был проведен технологический эксперимент с использованием специально окрашенных алмазов в схеме работы мельниц и извлечением этих алмазов в цехе окончательной доводки. Помеченные кристаллы позднее будут направлены в институт «Иргиредмет», где специалисты-минерологи определят их целостность, типы повреждений, и на основании этих данных подготовят отчет с рекомендациями по повышению сохранности алмазного сырья.
"Уже сейчас можно сказать, что дополнительных затрат реагентов или воды при обработке новой руды не требуется. В целом, кристаллы с Муны отличаются от алмазов с «Зарницы» или «Удачной» по форме и цветности. Так, если удачнинские имеют более острые края, то мунские алмазы более округлые, встречаются лимонного или коричневого цвета. Когда алмазное сырье поступит в Центр сортировки алмазов, мы получим более подробный отчет. В марте мы получим также отчет и рекомендации по работе с рудой Верхне-Мунского рудного поля, подготовленные для нас институтом «Якутнипроалмаз»", - отметил директор Удачнинского ГОК Александр Махрачев.
Следующая партия руды с Верхне-Мунского месторождения поступит на обогатительную фабрику №12 в IV квартале 2018 года.

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