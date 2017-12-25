Антверпенская алмазная ярмарка откладывается на более поздний срок

Девятое по счету шоу должно было состояться с 28 по 30 января. Как сообщает сайт мероприятия, новые даты будут раскрыты в ближайшее время.
BrilliAnt открыта для участия антверпенских компаний, а также международных фирм, специализирующихся на бриллиантах и цветных драгоценных камнях, которые аффилированы со Всемирной федерацией алмазных бирж (WFDB).
Ярмарка ориентирована на производителей ювелирных изделий, ритейлеров и дизайнеров.
«BrilliAnt 2017 обеспечила успешное участие зарубежных экспонентов из Индии, Китая, Италии, России и Скандинавии, которые уже выразили заинтересованность участвовать в сессии 2018 года», - сказал Мишель Nasielski (Michel Nasielski), член оргкомитета.
BrilliAnt является совместной инициативой Антверпенской алмазной биржи, Алмазного клуба Антверпена и AWDC.