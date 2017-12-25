Антверпенская алмазная ярмарка откладывается на более поздний срок

Сегодня

Антверпенская алмазная ярмарка BrilliAnt, ранее известное как Antwerp Diamond Trade Fair, откладывается на более поздний срок, сообщает IDEX Online со ссылкой на организаторов мероприятия.

Девятое по счету шоу должно было состояться с 28 по 30 января. Как сообщает сайт мероприятия, новые даты будут раскрыты в ближайшее время.

BrilliAnt открыта для участия антверпенских компаний, а также международных фирм, специализирующихся на бриллиантах и цветных драгоценных камнях, которые аффилированы со Всемирной федерацией алмазных бирж (WFDB).

Ярмарка ориентирована на производителей ювелирных изделий, ритейлеров и дизайнеров.

«BrilliAnt 2017 обеспечила успешное участие зарубежных экспонентов из Индии, Китая, Италии, России и Скандинавии, которые уже выразили заинтересованность участвовать в сессии 2018 года», - сказал Мишель Nasielski (Michel Nasielski), член оргкомитета.

BrilliAnt является совместной инициативой Антверпенской алмазной биржи, Алмазного клуба Антверпена и AWDC.



