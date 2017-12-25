Продажи ювелирных изделий в США выросли в праздничный сезон

Сегодня

Продажи ювелирных изделий в США увеличились на 6% в этот праздничный сезон, согласно опросу Mastercard SpendingPulse, который приводит портал Rapaport. Рост был во многом обусловлен покупками, совершаемыми в последние минуты распродаж.

Общий объем розничных продаж в США увеличился на 4,9% в период праздничных покупок с 1 ноября по 24 декабря по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что является самым большим ростом с 2011 года. Объем покупок в интернете вырос на 18% по сравнению с прошлым годом, чему способствовало повышение в конце сезона.

"В целом, этот год стал чрезвычайно успешным для розничной торговли, - сказала Сара Квинлан (Sarah Quinlan), старший вице-президент по маркетингу Mastercard. - Сильная экономика США является фактором, способствующим росту, но мы также должны признать, что продавцы, которые пытались использовать новые стратегии для привлечения покупателей, получили основную выгоду от этого увеличения продаж".

Как показало исследование, посещение покупателями магазинов продолжилось в конце праздничного сезона, а 23 декабря приблизилось к "Черной пятнице" с точки зрения общих трат за один день.

SpendingPulse сообщает о розничных продажах в США по нескольким способам оплаты, включая данные оплаты Mastercard и результаты опроса для других типов платежей.



