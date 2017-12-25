В Дубае ожидается "золотая лихорадка" перед введением НДС на ювелирные изделия

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В период с 26 по 31 декабря Дубай может захлестнуть "золотая лихорадка", так как покупатели используют последнюю возможность купить ювелирные изделия перед введением нового налога на золотые украшения.

На все покупки золотых ювелирных изделий с 2018 года был введён 5-процентный НДС, тогда как ставка по 24-каратным золотым слитка составляет 0%. Согласно руководящим принципам НДС, ко всему золоту, имеющему чистоту 99% в торгуемой форме на международных рынках, применяется ставка налога в 0%. Но до сих пор неясно, относятся ли золотые монеты к этой классификации.

Согласно источникам, объем розничной торговли ювелирной продукцией в Дубае может снизиться на 50% по сравнению с уровнями, наблюдаемыми на рынке в период с сентября по конец декабря этого года. Но, согласно мнению большинства аналитиков, 30-процентное снижение спроса на золотые ювелирные изделия, вероятно, произойдет в течение первых трех-шести месяцев 2018 года, после чего потребление золота должно улучшиться.

Потребительские настроения также получат поддержку в том случае, если мировые цены на золото останутся в узком диапазоне. 25 декабря мировые цены на золото составили 1,278,1 доллара за унцию. Однако для ювелирной торговли в Дубае возможны долгосрочные негативные последствия налоговых нововведений.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



