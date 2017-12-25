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27 ноября 2017

АЛРОСА повышает безопасность горных работ за счет космической съемки своих объектов

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Алмазодобывающая компания АЛРОСА продолжает масштабный космический мониторинг объектов горной добычи в целях обеспечения безопасности при ведении горных работ на эксплуатируемых объектах недропользования.
Недавно компания завершила второй этап космической съёмки промышленных площадок всех своих горно-обогатительных комбинатов.
Исследования с помощью спутников COSMPO-SkyMed-1-4 начались в 2016 году и рассчитаны на три года. В этом году, как и годом ранее, они проводились в период с мая по ноябрь. Спутниковая съемка позволяет провести дистанционную оценку смещений с миллиметровой точностью по всей площади земной поверхности промышленных территорий ГОКов компании, которая составляет порядка 5000 Га.
Работы проводятся с целью своевременного выявления возможных смещений земной поверхности над участками подземной добычи, деформации бортов и уступов карьеров, отвалов а также природные и техногенные смещения зданий и сооружений, расположенных вблизи отрабатываемых месторождений. Это, в свою очередь, позволяет предотвратить или снизить риски возможных чрезвычайных ситуаций.
"Данная технология…позволяет определить возможные смещения земной поверхности и объектов инфраструктуры, а также обеспечивает регулярное, ежегодное создание моделей вертикальных смещений земной поверхности, - отметил заместитель главного инженера по геотехническому мониторингу Удачнинского ГОКа Андрей Трофимов. - Предварительные результаты показывают, что никаких критичных, неконтролируемых сдвигов не происходит. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом".

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