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Эксклюзив

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

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Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

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27 ноября 2017

Экспорт швейцарских часов продолжал расти в ноябре

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Новости
В ноябре 2017 года экспорт швейцарских часов продолжал увеличиваться, а поставки в Китай выросли самыми высокими темпами за последние два года.
Общий объем экспорта во всех категориях часов вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $2 млрд, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности (Federation of the Swiss Watch Industry).
В Гонконге рост часовых продаж был зафиксирован уже восьмой месяц за текущий год –на 4% до $263,1 млн, а экспорт в Китай вырос на 40% до $164,8 млн. В Японии наблюдался скачок продаж на 23% до $125,7 млн, что связано с более высоким спросом, вызванным увеличением туризма. Экспорт в США, второй по величине рынок для швейцарских производителей часов, продолжает восстанавливаться, хотя в ноябре поставки по-прежнему сократились на 0,4% до $199,4 млн.
Что касается материалов изготовления часов, то самый большой рост спроса приходился на часы из стали, экспорт которых вырос на 8%. В товарах ценовой категории менее $203 экспорт сократился на 11%, а в более дорогих категориях продукции он вырос. Поставки часов с ценой от $203 до $507 выросли на 19%, а экспорт изделий в ценовом диапазоне от $507 до $3039 выросли на 11%. Экспорт часов стоимостью более $3039 вырос на 4%.

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