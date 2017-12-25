Экспорт швейцарских часов продолжал расти в ноябре

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В ноябре 2017 года экспорт швейцарских часов продолжал увеличиваться, а поставки в Китай выросли самыми высокими темпами за последние два года.

Общий объем экспорта во всех категориях часов вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $2 млрд, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности (Federation of the Swiss Watch Industry).

В Гонконге рост часовых продаж был зафиксирован уже восьмой месяц за текущий год –на 4% до $263,1 млн, а экспорт в Китай вырос на 40% до $164,8 млн. В Японии наблюдался скачок продаж на 23% до $125,7 млн, что связано с более высоким спросом, вызванным увеличением туризма. Экспорт в США, второй по величине рынок для швейцарских производителей часов, продолжает восстанавливаться, хотя в ноябре поставки по-прежнему сократились на 0,4% до $199,4 млн.

Что касается материалов изготовления часов, то самый большой рост спроса приходился на часы из стали, экспорт которых вырос на 8%. В товарах ценовой категории менее $203 экспорт сократился на 11%, а в более дорогих категориях продукции он вырос. Поставки часов с ценой от $203 до $507 выросли на 19%, а экспорт изделий в ценовом диапазоне от $507 до $3039 выросли на 11%. Экспорт часов стоимостью более $3039 вырос на 4%.



