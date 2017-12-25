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Эксклюзив

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Обновленный сайт Chow Tai Fook завоевал бронзу в конкурсе iNOVA Awards 2017

Сегодня
Новости
Обновленный корпоративный сайт ювелирной компании Chow Tai Fook был недавно удостоен премии iNOVA Awards 2017 за расширенную функциональность и удобный интерфейс, согласно сообщению портала JNA.
Chow Tai Fook завоевала бронзу в категории «Взаимоотношения с инвесторами/акционерами - Азиатско-Тихоокеанский регион» (Investor/Shareholder Relations – Asia/Pacific). Конкурс был подготовлен и проведён MerComm Inc, независимой организацией по присуждению премий из Нью-Йорка. Chow Tai Fook стала единственной из трех ювелирных компаний Гонконга, которая выиграла в этой категории.
Новые функции обновленного корпоративного веб-сайта Chow Tai Fook включают в себя интерактивные и удобные графики и привлекательный дизайн с визуальными улучшениями, что облегчает просмотр зрителям с помощью разных устройств. Анимированная инфографика также позволяет проследить движения цен на акции компании, в то время как мультимедийные возможности сайта поддерживают воспроизведение потокового видео и демонстрацию фотографий.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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