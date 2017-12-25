Обновленный сайт Chow Tai Fook завоевал бронзу в конкурсе iNOVA Awards 2017

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Обновленный корпоративный сайт ювелирной компании Chow Tai Fook был недавно удостоен премии iNOVA Awards 2017 за расширенную функциональность и удобный интерфейс, согласно сообщению портала JNA.

Chow Tai Fook завоевала бронзу в категории «Взаимоотношения с инвесторами/акционерами - Азиатско-Тихоокеанский регион» (Investor/Shareholder Relations – Asia/Pacific). Конкурс был подготовлен и проведён MerComm Inc, независимой организацией по присуждению премий из Нью-Йорка. Chow Tai Fook стала единственной из трех ювелирных компаний Гонконга, которая выиграла в этой категории.

Новые функции обновленного корпоративного веб-сайта Chow Tai Fook включают в себя интерактивные и удобные графики и привлекательный дизайн с визуальными улучшениями, что облегчает просмотр зрителям с помощью разных устройств. Анимированная инфографика также позволяет проследить движения цен на акции компании, в то время как мультимедийные возможности сайта поддерживают воспроизведение потокового видео и демонстрацию фотографий.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



