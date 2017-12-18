АЛРОСА в 2018 году проведет 30 международных аукционов по продаже алмазов особо крупных размеров

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП» Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...