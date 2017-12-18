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27 ноября 2017
АЛРОСА в 2018 году проведет 30 международных аукционов по продаже алмазов особо крупных размеров
В I квартале будут проведены 5 аукционов, во II − 10, в III – 6 и в IV – 9 аукционов.
Фото: АЛРОСА
Наибольшее число аукционов состоится в Москве − 11. В апреле и сентябре компания проведет аукционы во Владивостоке. Также планируется провести аукционы в крупнейших международных центрах торговли алмазами, в которых действуют торговые представительства АЛРОСА. Два из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре – в Дубае (ОАЭ), шесть – в Рамат-Гане (Израиль), три – в Гонконге (КНР).
Еще два аукциона – в мае и октябре − состоятся в торговом представительстве АЛРОСА в Нью-Йорке, которое в полноценном формате возобновит работу в начале 2018 года.
«В соответствии с российским законодательством, алмазы специальных размеров – весом не менее 10,8 карата – могут реализовываться только посредством аукционов. Такие алмазы традиционно пользуются высоким спросом как на российском, так и на международном рынках – как правило, в аукционах по их продаже принимают участие от 60 до 100 компаний из разных стран, − говорит директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев. – По предварительным данным, в 2017 году компания реализовала на международных аукционах особо крупные алмазы общим весом около 153 тыс. карат на сумму почти 365 млн долларов США».
Полный график проведения международных аукционов по продаже природных алмазов специальных размеров в 2018 году опубликован на торговом сайте АЛРОСА.
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