Набсовет АЛРОСА одобрил продажу газовых активов на аукционе

Сегодня

Наблюдательный совет АЛРОСА 22 декабря одобрил продажу газовых активов АЛРОСА на открытом аукционе, а также основные сроки и параметры проведения торгов. Представители Российской Федерации в Набсовете для голосования по этому вопросу получили соответствующие необходимые по процедуре директивы Правительства Российской Федерации.

На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».

Прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. В соответствии с документацией датой проведения аукциона определено 19 февраля 2018 года.

Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона – 100 млн рублей.

АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время АО «Геотрансгаз» осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

ООО «Уренгойская газовая компания» проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.



