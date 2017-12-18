Набсовет АЛРОСА одобрил продажу газовых активов на аукционе

На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».
Прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. В соответствии с документацией датой проведения аукциона определено 19 февраля 2018 года.
Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона – 100 млн рублей.
АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.
В настоящее время АО «Геотрансгаз» осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.
ООО «Уренгойская газовая компания» проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.