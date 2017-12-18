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Эксклюзив

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

Вчера

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

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18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

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«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

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Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

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27 ноября 2017

Набсовет АЛРОСА одобрил продажу газовых активов на аукционе

Сегодня
Новости
Наблюдательный совет АЛРОСА 22 декабря одобрил продажу газовых активов АЛРОСА на открытом аукционе, а также основные сроки и параметры проведения торгов. Представители Российской Федерации в Набсовете для голосования по этому вопросу получили соответствующие необходимые по процедуре директивы Правительства Российской Федерации.
На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».
Прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. В соответствии с документацией датой проведения аукциона определено 19 февраля 2018 года.
Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона – 100 млн рублей.
АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.
В настоящее время АО «Геотрансгаз» осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.
ООО «Уренгойская газовая компания» проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.

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