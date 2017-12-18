Акции Trustco стали вторыми по росту капитализации на площадке JSE в 2017 году

Сегодня

Trustco, инвестиционная холдинговая компания из Намибии, зарегистрированная на биржевой площадке JSE, объявила о продаже 29-го из когда-либо найденных по величине алмаза за $16,5 млн. Согласно сообщению портала BusinessDay, акции Trustco могут стать вторыми по росту капитализации на вышеуказанной бирже после продажи чрезвычайно крупного алмаза, найденного фирмой в Сьерра-Леоне.

Trustco заявила, что 10 ноября ее дочерняя компания Meya Mining, принадлежащая компании на 51%, обнаружила алмаз весом 477 каратов в районе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне. Алмаз, получивший название «Meya Prosperity Diamond», был продан неназванному «мировому ювелирному бренду высшей категории», который согласился выплатить дополнительный бонус к цене в $16,5 млн, если самый крупный бриллиант, полученный из необработанного алмаза, будет безупречным и обладать цветом D. Недавно стало известно, что покупателем камня выступила компания Graff Diamonds.

Trustco также сообщила о добыче 3333,23 карата алмазов из первых 5162 тонн кимберлита, переработанных по проекту Мейя-Ривер (Meya River). В эту цифру включается и 477-каратный алмаз.

Теперь Trustco занимает вторую строчку на JSE по росту капитализации за 2017 год с приростом в 111%, вслед за производителем железной руды Kumba, акции которого выросли на 120%.



