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27 ноября 2017

Акции Trustco стали вторыми по росту капитализации на площадке JSE в 2017 году

Сегодня
Новости
Trustco, инвестиционная холдинговая компания из Намибии, зарегистрированная на биржевой площадке JSE, объявила о продаже 29-го из когда-либо найденных по величине алмаза за $16,5 млн. Согласно сообщению портала BusinessDay, акции Trustco могут стать вторыми по росту капитализации на вышеуказанной бирже после продажи чрезвычайно крупного алмаза, найденного фирмой в Сьерра-Леоне.
Trustco заявила, что 10 ноября ее дочерняя компания Meya Mining, принадлежащая компании на 51%, обнаружила алмаз весом 477 каратов в районе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне. Алмаз, получивший название «Meya Prosperity Diamond», был продан неназванному «мировому ювелирному бренду высшей категории», который согласился выплатить дополнительный бонус к цене в $16,5 млн, если самый крупный бриллиант, полученный из необработанного алмаза, будет безупречным и обладать цветом D. Недавно стало известно, что покупателем камня выступила компания Graff Diamonds.
Trustco также сообщила о добыче 3333,23 карата алмазов из первых 5162 тонн кимберлита, переработанных по проекту Мейя-Ривер (Meya River). В эту цифру включается и 477-каратный алмаз.
Теперь Trustco занимает вторую строчку на JSE по росту капитализации за 2017 год с приростом в 111%, вслед за производителем железной руды Kumba, акции которого выросли на 120%.

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