Розничные ювелирные продажи в Китае оставались стабильными в 2017 году

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Последние данные Национального бюро статистики (National Bureau of Statistics) Китая показали, что спрос на ювелирные изделия в Китае оставался стабильными с января по ноябрь 2017 года, а их объем достиг $41 млрд.

Данные вновь свидетельствуют о непрерывном прогрессе в секторе розничной торговли ювелирными изделиями в Китае, который фиксирует устойчивый рост в течение нескольких месяцев подряд.

По данным властей КНР, продажи ювелирных изделий в ноябре увеличились на 4,4% до $3,85 млрд по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий в январе-ноябре выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные Бюро также показали, что продажи ювелирных изделий в Китае в первом полугодии выросли на 7,9% и составили около $22,59 млрд.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



