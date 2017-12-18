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В РФ установлена административная ответственность за незаконную добычу полудрагоценных камней

Сегодня
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Федеральный закон N 414-ФЗ, устанавливающий административную ответственность за самовольную добычу нефрита или иных полудрагоценных камней, был подписан президентом России 20 декабря.
Ответственность установлена за самовольную добычу, транспортировку или хранение в целях сбыта либо сбыт нефрита или иных полудрагоценных камней если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Перечень полудрагоценных камней, будет устанавливаться Правительством РФ.
Наказание предусмотрено в виде штрафа: для граждан - в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, для должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. При этом может применяться конфискация орудия совершения правонарушения.
До указанных размеров также повышены штрафы за нарушения, заключающиеся в самовольной добыче, транспортировке или хранении в целях сбыта либо сбыте незаконно добытого янтаря.

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