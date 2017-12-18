Firestone продлила срок продажи проекта ВК11 до 31 декабря

Алмазный проект BK11 в Ботсване в настоящее время находится на уходе и техобслуживании. Как сообщалось ранее, Amulet Diamond финансирует строительство и эксплуатацию завода по отбору валовых проб на BK11 в течение периода действия опциона с целью дальнейшей оценки месторождения.
Amulet Diamond добилась большого прогресса в данной работе, но из-за непредвиденных задержек с поставками оборудования компания запросила продление срока завершения опциона. Firestone согласилась продлить срок закрытия сделки.