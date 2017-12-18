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Firestone продлила срок продажи проекта ВК11 до 31 декабря

22 декабря 2017
Новости
Алмазная компания Firestone Diamonds, владеющая операциями в Лесото, объявила о продлении периода опциона на покупку проекта ВК11 в Ботсване компании Amulet Diamond Corporation до 31 декабря текущего года.
Алмазный проект BK11 в Ботсване в настоящее время находится на уходе и техобслуживании. Как сообщалось ранее, Amulet Diamond финансирует строительство и эксплуатацию завода по отбору валовых проб на BK11 в течение периода действия опциона с целью дальнейшей оценки месторождения.
Amulet Diamond добилась большого прогресса в данной работе, но из-за непредвиденных задержек с поставками оборудования компания запросила продление срока завершения опциона. Firestone согласилась продлить срок закрытия сделки.

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