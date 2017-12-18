На IDWI-2018 будет представлен раздел для бриллиантовых украшений высокого класса

В последнее время многие участники IDE начали предлагать клиентам как эксклюзивные линии бриллиантовых украшений, так и отдельные камни. Им удалось воспользоваться множеством бриллиантов и драгоценных камней, обращающихся на бирже.
Кроме того, производители использовали высокий уровень ювелирного мастерства, креативности и высоких технологий, доступных в Израиле, что позволило им создать эксклюзивные коллекции украшений.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) отметил: "Производство ювелирных изделий является естественным дополнением к нашему основному бизнесу. Многие из наших членов создали замечательные линии ювелирных изделий, успешно продаваемые во всем мире. Это еще один пример динамизма и изобретательности нашей отрасли".
Эзра Боарон (Ezra Boaron), новый председатель IDWI, заявил: "Международная алмазная неделя - это прекрасная возможность продемонстрировать удивительные ювелирные коллекции, созданные участниками израильской биржи. Мы рады предоставить платформу для демонстрации этой продукции широкой международной аудитории".
IDWI будет проводиться IDE с 5 по 7 февраля 2018 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished