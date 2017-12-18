Управление по взысканиям Индии арестовало активы алмазной компании из Мумбаи

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег ED издал предварительный приказ об аресте 10 единиц недвижимого имущества, золотых ювелирных изделий и бриллиантов общей стоимостью 581,6 млн рупий у компании Ms. Rajeshwar Exports. В рамках уголовного дела расследуется происхождение активов общей стоимостью более 14,78 млрд рупий и более 500 счетов, зарегистрированные на компании-пустышки. Недвижимость, арестованная в рамках данного дела, принадлежит Ритешу Джайну (Ritesh Jain) и Амритлалу Джайну (Amritlal Jain).
Согласно данным ED, различные счета использовались для осуществления незаконных транзакций на огромные суммы, которые зачислялись на более чем 100 счетов различных компаний-пустышек. Эти средства общим объемом порядка 920 млн рупий вносились на счета в крупных банкнотах, обращение которых стало незаконным после проведённой в прошлом году демонетизации.
Разделение этих средств было проведено через более чем 500 банковских счетов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished