Управление по взысканиям Индии арестовало активы алмазной компании из Мумбаи

22 декабря 2017

Управление по взысканиям (Enforcement Directorate, ED) Индии арестовало активы алмазной компании из Мумбаи общей стоимостью 580 млн рупий (около $9 млн) в связи с расследованием случаев отмывания денег, запущенным после индийской демонетизации. Об этом сообщает портал Times of India.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег ED издал предварительный приказ об аресте 10 единиц недвижимого имущества, золотых ювелирных изделий и бриллиантов общей стоимостью 581,6 млн рупий у компании Ms. Rajeshwar Exports. В рамках уголовного дела расследуется происхождение активов общей стоимостью более 14,78 млрд рупий и более 500 счетов, зарегистрированные на компании-пустышки. Недвижимость, арестованная в рамках данного дела, принадлежит Ритешу Джайну (Ritesh Jain) и Амритлалу Джайну (Amritlal Jain).

Согласно данным ED, различные счета использовались для осуществления незаконных транзакций на огромные суммы, которые зачислялись на более чем 100 счетов различных компаний-пустышек. Эти средства общим объемом порядка 920 млн рупий вносились на счета в крупных банкнотах, обращение которых стало незаконным после проведённой в прошлом году демонетизации.

Разделение этих средств было проведено через более чем 500 банковских счетов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



