АЛРОСА улучшит систему мотивации работников

22 декабря 2017

АЛРОСА в I полугодии 2018 года разработает предложения по улучшению системы мотивации трудового коллектива компании. Соответствующее решение Наблюдательный совет АЛРОСА принял на заседании 14 декабря.

Целью изменений системы мотивации является повышение инвестиционной привлекательности компании. Наличие комплекса мотивационных норм, в рамках которого персонал и руководство компании заинтересованы в повышении ее акционерной стоимости, выполнении ключевых параметров ее эффективности и производственных планов, является ключевым требованием акционеров компании. В течение первого полугодия 2018 года АЛРОСА подготовит предложения по доработке системы мотивации работников компании всех уровней и вынесет ее на обсуждение Наблюдательного совета.

В рамках первого этапа этой работы Наблюдательный совет утвердил программу долгосрочной мотивации руководства АЛРОСА, которая начнет действие в следующем году. Программа, привязанная к показателям акционерной доходности, будет распространяться на членов Правления, руководителей дочерних обществ, подразделений и иных сотрудников, профессиональная деятельность которых оказывает ключевое влияние на производственные и финансовые результаты деятельности Компании.

"АЛРОСА обладает существенным потенциалом развития, в первую очередь за счет повышения внутренней эффективности. Улучшая систему мотивации, мы сможем повысить лояльность сотрудников, мотивировать их на командную работу по долгосрочному развитию компании, что будет способствовать решению стратегических задач АЛРОСА, раскрытию ее потенциала и росту капитализации", - заявил Президент АЛРОСА Сергей Иванов.



