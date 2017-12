Зимбабве создаст алмазный центр в Ферн-Хилл

22 декабря 2017

Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) возглавит создание многомиллионного алмазного центра. Усилия властей страны по максимизации выгоды от цепочки создания стоимости бриллиантов продолжают наращиваться, сообщает местное издание Herald.

Муниципальный совет города Мутаре выделил 55 гектаров земли в Ферн-Хилл для будущего строительства алмазного центра. ZCDC будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами, включая Министерство горнодобывающей промышленности и развития горной отрасли, а также Министерство промышленности и торговли, «Школу шахтного дела» (School of Mines), Ассоциацию по бенефикации алмазов Зимбабве (Diamond Beneficiation Association of Zimbabwe, DBAZ), Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), Резервный банк Зимбабве и Kenako Diamond Processing Company.

Генеральный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) сказал, что алмазный центр поможет Зимбабве развить сектор из исключительно добывающего в перерабатывающий, занимающий значительную долю от мировой алмазной промышленности с объемом $252 млрд.

Мпофу добавил: "Цели кластера по наращиванию добавленной стоимости и бенефикации алмазов на 2018 год, установленные в правительственном проекте Zim-Asset – это производство по крайней мере 1,2 млн каратов бриллиантов, создание как минимум 1000 рабочих мест в ограночном сегменте и основание проектов по повышению добавленной стоимости в алмазной промышленности".

Алмазный центр, смоделированный по тем же принципам, что и «Школа шахтного дела» в Булавайо, будет построен в два этапа, причем на первую фазу строительства, запланированную на начало следующего года, будет выделено $18 млн.