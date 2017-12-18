Вход
Регистрация

Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

Зимбабве создаст алмазный центр в Ферн-Хилл

22 декабря 2017
Новости
Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) возглавит создание многомиллионного алмазного центра. Усилия властей страны по максимизации выгоды от цепочки создания стоимости бриллиантов продолжают наращиваться, сообщает местное издание Herald.
Муниципальный совет города Мутаре выделил 55 гектаров земли в Ферн-Хилл для будущего строительства алмазного центра. ZCDC будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами, включая Министерство горнодобывающей промышленности и развития горной отрасли, а также Министерство промышленности и торговли, «Школу шахтного дела» (School of Mines), Ассоциацию по бенефикации алмазов Зимбабве (Diamond Beneficiation Association of Zimbabwe, DBAZ), Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), Резервный банк Зимбабве и Kenako Diamond Processing Company.
Генеральный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) сказал, что алмазный центр поможет Зимбабве развить сектор из исключительно добывающего в перерабатывающий, занимающий значительную долю от мировой алмазной промышленности с объемом $252 млрд.
Мпофу добавил: "Цели кластера по наращиванию добавленной стоимости и бенефикации алмазов на 2018 год, установленные в правительственном проекте Zim-Asset – это производство по крайней мере 1,2 млн каратов бриллиантов, создание как минимум 1000 рабочих мест в ограночном сегменте и основание проектов по повышению добавленной стоимости в алмазной промышленности".
Алмазный центр, смоделированный по тем же принципам, что и «Школа шахтного дела» в Булавайо, будет построен в два этапа, причем на первую фазу строительства, запланированную на начало следующего года, будет выделено $18 млн.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2017
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd