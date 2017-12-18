Зимбабве создаст алмазный центр в Ферн-Хилл

Муниципальный совет города Мутаре выделил 55 гектаров земли в Ферн-Хилл для будущего строительства алмазного центра. ZCDC будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами, включая Министерство горнодобывающей промышленности и развития горной отрасли, а также Министерство промышленности и торговли, «Школу шахтного дела» (School of Mines), Ассоциацию по бенефикации алмазов Зимбабве (Diamond Beneficiation Association of Zimbabwe, DBAZ), Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), Резервный банк Зимбабве и Kenako Diamond Processing Company.
Генеральный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) сказал, что алмазный центр поможет Зимбабве развить сектор из исключительно добывающего в перерабатывающий, занимающий значительную долю от мировой алмазной промышленности с объемом $252 млрд.
Мпофу добавил: "Цели кластера по наращиванию добавленной стоимости и бенефикации алмазов на 2018 год, установленные в правительственном проекте Zim-Asset – это производство по крайней мере 1,2 млн каратов бриллиантов, создание как минимум 1000 рабочих мест в ограночном сегменте и основание проектов по повышению добавленной стоимости в алмазной промышленности".
Алмазный центр, смоделированный по тем же принципам, что и «Школа шахтного дела» в Булавайо, будет построен в два этапа, причем на первую фазу строительства, запланированную на начало следующего года, будет выделено $18 млн.