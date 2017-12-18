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Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

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«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

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20 ноября 2017

Продажи ювелирных изделий в США в октябре резко выросли

22 декабря 2017
Новости
Продажи ювелирных изделий и часов выросли в США на 7% в октябре 2017 года по сравнению с тем же месяцем год назад, сообщает портал IDEX Online.
Согласно предварительным данным Министерства торговли США, объем продаж составил, по оценкам, $6,5 млрд. Показатели продаж в октябре были выше показателя за сентябрь и чуть ниже роста на 7,2%, зафиксированного в июле.
Рост ювелирных продаж в октябре был ниже, чем в тот же период годом ранее, когда он составил 8,9%.
В то время как ювелирные сети сообщали, как правило, о вялых продажах за последний финансовый квартал, закончившийся в сентябре 2017 года, независимые ювелиры в основном заявляли о более высокой прибыли от продаж.
IDEX выпустил предварительный прогноз роста продаж ювелирных изделий на рынке США за 2017 год на уровне около 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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