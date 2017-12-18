Продажи ювелирных изделий в США в октябре резко выросли

22 декабря 2017

Продажи ювелирных изделий и часов выросли в США на 7% в октябре 2017 года по сравнению с тем же месяцем год назад, сообщает портал IDEX Online.

Согласно предварительным данным Министерства торговли США, объем продаж составил, по оценкам, $6,5 млрд. Показатели продаж в октябре были выше показателя за сентябрь и чуть ниже роста на 7,2%, зафиксированного в июле.

Рост ювелирных продаж в октябре был ниже, чем в тот же период годом ранее, когда он составил 8,9%.

В то время как ювелирные сети сообщали, как правило, о вялых продажах за последний финансовый квартал, закончившийся в сентябре 2017 года, независимые ювелиры в основном заявляли о более высокой прибыли от продаж.

IDEX выпустил предварительный прогноз роста продаж ювелирных изделий на рынке США за 2017 год на уровне около 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



