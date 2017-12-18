Индийский экспорт бриллиантов в ноябре вырос на 50%

21 декабря 2017

В ноябре 2017 года экспорт бриллиантов из Индии вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,78 млрд, против $1,19 млрд в ноябре 2016 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Импорт алмазного сырья в денежном выражении вырос на 63,6%, до $1,95 млрд в ноябре 2017 года против $1,19 млрд в ноябре 2016 года. По физическому объему импорт алмазов вырос до 21,8 млн каратов против 8,6 млн каратов в аналогичный период предыдущего года.

Импорт бриллиантов в Индию в ноябре 2017 года увеличился на 12,24%, до $186,16 млн, против $165,86 млн в ноябре годом ранее.

За 8 месяцев текущего финансового года (апрель-ноябрь) экспорт бриллиантов из Индии вырос на 1,29%, до $15,60 млрд, против $15,41 млрд в тот же период годом ранее.

С начала текущего финансового года (апрель-ноябрь) импорт алмазного сырья в Индию вырос на 5,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $11,92 млрд, против $11,31 млрд годом ранее. По объему этот показатель увеличился на 38%, до 128,3 млн каратов, против 92,9 млн каратов годом ранее.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



