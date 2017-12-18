Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил бюджет на 2018 год

21 декабря 2017

Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 14 декабря рассмотрел и утвердил бюджет на 2018 год.

АЛРОСА ожидает, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов.

Объем производства алмазов АЛРОСА запланирован на уровне 36,6 млн каратов, учитывающем увеличение алмазодобычи на стратегических алмаздобывающих проектах – подземном руднике «Удачный» с 1,6 до 3,9 млн каратов, ПАО «Севералмаз» – с 2,4 до 3,3 млн каратов.

Уровень реализации АЛРОСА в 2018 году будет поддержан продажей алмазов из ранее накопленных остатков, улучшением ассортимента и, как следствие, увеличением средних цен ювелирных алмазов к динамике 2017 года.

Компания реализует комплексную программу по управлению издержками и повышению эффективности, проводит мероприятия по снижению оборотного капитала за счет сокращения дебиторской задолженности, нормирования остатков материальных средств и сокращения остатков готовой продукции. В результате реализуемых мероприятий компания не ожидает роста затрат в 2018 году. Дополнительно затраты АЛРОСА в 2018 году могут быть снижены за счет продажи непрофильных газовых активов, проведение конкурентной процедуры продажи которых ожидается в 1-м квартале 2018 года.

Капитальные вложения в 2018 году запланированы на уровне 32 млрд руб. и включают инвестиции в развитие действующих стратегических алмазодобывающих проектов, в том числе увеличение производства на подземном руднике «Удачный», завершение работ по строительству объектов инфраструктуры месторождения «Верхне-Мунское», строительство карьера трубки «Заря», а также в поддержание достигнутых объемов производства, в том числе на подземных рудниках «Интернациональный» и «Айхал».

«Утвержденный Наблюдательным советом бюджет Группы АЛРОСА на 2018 год предусматривает сохранение финансовых показателей на стабильном уровне, несмотря на временное выбытие подземного рудника «Мир» из периметра производственных активов. Основной фокус компании в 2018 году будет направлен на повышение эффективности, контроль издержек и реализацию непрофильных активов. АЛРОСА продолжает генерировать значительный уровень свободного денежного потока, приоритетными направлениями расходования которого являются выплата дивидендов и погашение долга», – отметил вице-президент по экономике и финансам АЛРОСА Алексей Филипповский.



