Эксклюзив
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
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Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»
Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...
04 декабря 2017
Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений
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Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией
Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...
20 ноября 2017
Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил бюджет на 2018 год
АЛРОСА ожидает, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов.
Объем производства алмазов АЛРОСА запланирован на уровне 36,6 млн каратов, учитывающем увеличение алмазодобычи на стратегических алмаздобывающих проектах – подземном руднике «Удачный» с 1,6 до 3,9 млн каратов, ПАО «Севералмаз» – с 2,4 до 3,3 млн каратов.
Уровень реализации АЛРОСА в 2018 году будет поддержан продажей алмазов из ранее накопленных остатков, улучшением ассортимента и, как следствие, увеличением средних цен ювелирных алмазов к динамике 2017 года.
Компания реализует комплексную программу по управлению издержками и повышению эффективности, проводит мероприятия по снижению оборотного капитала за счет сокращения дебиторской задолженности, нормирования остатков материальных средств и сокращения остатков готовой продукции. В результате реализуемых мероприятий компания не ожидает роста затрат в 2018 году. Дополнительно затраты АЛРОСА в 2018 году могут быть снижены за счет продажи непрофильных газовых активов, проведение конкурентной процедуры продажи которых ожидается в 1-м квартале 2018 года.
Капитальные вложения в 2018 году запланированы на уровне 32 млрд руб. и включают инвестиции в развитие действующих стратегических алмазодобывающих проектов, в том числе увеличение производства на подземном руднике «Удачный», завершение работ по строительству объектов инфраструктуры месторождения «Верхне-Мунское», строительство карьера трубки «Заря», а также в поддержание достигнутых объемов производства, в том числе на подземных рудниках «Интернациональный» и «Айхал».
«Утвержденный Наблюдательным советом бюджет Группы АЛРОСА на 2018 год предусматривает сохранение финансовых показателей на стабильном уровне, несмотря на временное выбытие подземного рудника «Мир» из периметра производственных активов. Основной фокус компании в 2018 году будет направлен на повышение эффективности, контроль издержек и реализацию непрофильных активов. АЛРОСА продолжает генерировать значительный уровень свободного денежного потока, приоритетными направлениями расходования которого являются выплата дивидендов и погашение долга», – отметил вице-президент по экономике и финансам АЛРОСА Алексей Филипповский.
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