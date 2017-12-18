"Алмазы Анабара" продали 83,5 кг попутного золота Сбербанку

Это первая в истории компании сделка по продаже попутного золота добытого в процессе освоения рассыпного месторождения алмазов, отмечается в сообщении.
В прошлом году правительство РФ внесло в закон "О недрах" поправки, касающиеся вовлечения в разработку попутных компонентов и полезных ископаемых многокомпонентных месторождений.
АО "Алмазы Анабара" добывает алмазы на семи россыпях: Моргогор, Исток, Холомолох, Эбелях, Гусиное, Ручей-41 и Курунг-Юрях. В сезоне 2017 года предприятие добыло 5,176 млн карат алмазов и 89 кг золота.