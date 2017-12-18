Смоленский «Кристалл» на пороге своего 55-летия

21 декабря 2017

В следующем году 1 марта крупнейшее в стране алмазогранильное предприятие ОАО ПО «Кристалл» отметит свой 55-летний юбилей. Несмотря на трудную экономическую ситуацию, сложившуюся в текущем году, оно видит перспективы для своего развития. Об этом говорилось на пресс-конференции генерального директора «Кристалла» Максима Шкадова, состоявшейся в среду в рамках организованного для журналистов посещения завода.

Уходящий 2017 год оказался для смоленского «Кристалла» сложным в силу ряда негативных факторов, накапливавшихся в течение нескольких предыдущих лет, включая обнуление таможенной пошлины на экспорт алмазов из России и усиление конкуренции на международном рынке.

Руководство предприятия, главным акционером которого является Российская Федерация, неоднократно на правительственном уровне говорило о необходимости сохранения в России алмазообрабатывающей промышленности. Была разработана и утверждена программа по поддержке отрасли, но решения принимаются крайне медленно.







Вместе с тем, отметил Максим Шкадов, в последнее время произошли и положительные сдвиги. Было подписано соглашение с компанией АЛРОСА, одним из крупнейших в мире алмазодобытчиков, об отсрочке платежа за поставляемое сырье, что позволит «Кристаллу» существенно сократить кредитную массу и снизить затраты.

Одним из перспективных направлений в работе смоленского предприятия в настоящее время является проработка трехлетнего соглашения с компанией АЛРОСА о поставках алмазного сырья. В рамках этого соглашения предусматривается увеличение поставок эффективного для обработки сырья.

В конце ноября на «Кристалле» с официальным визитом побывал Президента АК «АЛРОСА» Сергей Иванов. В ходе визита руководители предприятий обсуждали вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего развития. Гости ознакомились с инновациями в производстве, маркетинговыми инициативами, системой сбыта и реализации продукции производственного объединения «Кристалл». Как отметил Сергей Иванов, несмотря на то, что, к сожалению, огранка в России в целом стагнирует, завод «Кристалл» продолжает развиваться, имеет хорошие перспективы.

В настоящее время усилия «Кристалла» направлены на то, чтобы не допустить перебоев с загрузкой производства алмазным сырьем. Первоочередная задача предприятия – сохранить производство, сохранить кадровый состав, развивать промышленный потенциал в тех рыночных условиях, которые существуют на сегодняшний день.

Коллектив завода, насчитывающий почти 2000 человек и создавший собственную школу подготовки огранщиков, в которую только недавно были приняты на обучение 80 человек, смотрит вперед уверенно, говорит Максим Шкадов, и намерен встретить свое 55-летие новыми достижениями в производстве.

Владимир Малахов, Rough&Polished, Смоленск

