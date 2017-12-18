АЛРОСА проведет открытый конкурс проектных решений по возобновлению добычи на месторождении «Мир»

21 декабря 2017

Компания «АЛРОСА» планирует провести открытый конкурс проектных решений для формирования концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир». Такое решение было озвучено по итогам научно-технического семинара, прошедшего в институте «Якутнипроалмаз». Его участники определили также три основных направления разработки технических решений, которые позволят обеспечить безопасную отработку месторождения подземным способом.

В работе семинара приняли участие 70 специалистов структурных подразделений, включая Мирнинский шахтостроительный трест, осуществляющий строительство подземных рудников, Мирнинский и Удачнинский ГОКи, Вилюйскую и Мирнинскую геологоразведочные экспедиции, институт «Якутнипроалмаз» и Управление АК «АЛРОСА» НТЦ «НОВОТЭК». Также в семинаре участвовали специалисты, ранее работавшие в компании, обладающие большим практическим опытом и хорошо знакомые с проблематикой подземного строительства и добычи.

Специалисты представили 16 докладов, в которых были рассмотрены более 30 возможных подходов и вариантов возобновления добычных работ на месторождении. В ходе обсуждения докладов и выступлений участники семинара определили три основных направления дальнейшего формирования технических и технологических подходов безопасного возобновления добычных работ на месторождении. Первый из них предусматривает восстановление существующих вскрывающих (стволов) и околоствольных выработок, обеспечивающих максимально возможное использование существующей инфраструктуры поверхностного комплекса. Второй подход предполагает строительство новых стволов на всю глубину разведанных запасов с первоочередной отработкой глубоких горизонтов и одновременным созданием комплексной системы водоотведения от месторождения с помощью дренажной шахты и водопонижающих скважин. Третий подход предусматривает разнос бортов карьера «Мир» для обеспечения доступа на его дно и создания эффективного карьерного водоотлива с последующей отработкой месторождения подземным способом.

С целью детальной и всесторонней проработки подходов к решению проблемы возобновления добычных работ и подготовки окончательного технического проекта АЛРОСА планирует провести открытый конкурс проектных решений и предполагает привлечение широкого круга специализированных организаций, ученых и специалистов. По результатам конкурса будет выявлено лучшее техническое решение или совокупность решений, которые будут применены в разработке концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир». Данная концепция ляжет в основу технологического регламента и технического проекта безопасной и экономически эффективной разработки запасов месторождения.

Президент АЛРОСА Сергей Иванов в связи с этим сказал: «Наша главная задача – это обеспечить полную безопасность работ на месторождении «Мир», а для этого нам необходимо безупречное проектное решение. К разработке проекта восстановления рудника мы привлечем всю ведущую научную общественность – как российских, так и международных экспертов. Видение будущего проекта мы рассчитываем получить в III квартале следующего года».





