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20 ноября 2017
АЛРОСА проведет открытый конкурс проектных решений по возобновлению добычи на месторождении «Мир»
В работе семинара приняли участие 70 специалистов структурных подразделений, включая Мирнинский шахтостроительный трест, осуществляющий строительство подземных рудников, Мирнинский и Удачнинский ГОКи, Вилюйскую и Мирнинскую геологоразведочные экспедиции, институт «Якутнипроалмаз» и Управление АК «АЛРОСА» НТЦ «НОВОТЭК». Также в семинаре участвовали специалисты, ранее работавшие в компании, обладающие большим практическим опытом и хорошо знакомые с проблематикой подземного строительства и добычи.
Специалисты представили 16 докладов, в которых были рассмотрены более 30 возможных подходов и вариантов возобновления добычных работ на месторождении. В ходе обсуждения докладов и выступлений участники семинара определили три основных направления дальнейшего формирования технических и технологических подходов безопасного возобновления добычных работ на месторождении. Первый из них предусматривает восстановление существующих вскрывающих (стволов) и околоствольных выработок, обеспечивающих максимально возможное использование существующей инфраструктуры поверхностного комплекса. Второй подход предполагает строительство новых стволов на всю глубину разведанных запасов с первоочередной отработкой глубоких горизонтов и одновременным созданием комплексной системы водоотведения от месторождения с помощью дренажной шахты и водопонижающих скважин. Третий подход предусматривает разнос бортов карьера «Мир» для обеспечения доступа на его дно и создания эффективного карьерного водоотлива с последующей отработкой месторождения подземным способом.
С целью детальной и всесторонней проработки подходов к решению проблемы возобновления добычных работ и подготовки окончательного технического проекта АЛРОСА планирует провести открытый конкурс проектных решений и предполагает привлечение широкого круга специализированных организаций, ученых и специалистов. По результатам конкурса будет выявлено лучшее техническое решение или совокупность решений, которые будут применены в разработке концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир». Данная концепция ляжет в основу технологического регламента и технического проекта безопасной и экономически эффективной разработки запасов месторождения.
Президент АЛРОСА Сергей Иванов в связи с этим сказал: «Наша главная задача – это обеспечить полную безопасность работ на месторождении «Мир», а для этого нам необходимо безупречное проектное решение. К разработке проекта восстановления рудника мы привлечем всю ведущую научную общественность – как российских, так и международных экспертов. Видение будущего проекта мы рассчитываем получить в III квартале следующего года».
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