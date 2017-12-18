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Эксклюзив

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20 ноября 2017

Отчет "Алмазопровод" Tacy 2017 года будет опубликован Pharos Beam

20 декабря 2017
Новости
Ежегодный отчет "Алмазопровод" 2017 года, обычно публикуемый аналитическим агентством Tacy, начнет выходить в Pharos Beam Consulting LLP в Индии. Отчет предоставляет независимое и беспристрастное видение алмазного трубопровода с 1989 года и служит ориентиром и эталоном для алмазной промышленности.
Отчет "Алмазопровод" до недавнего времени выпускался Хаимом Эвеном Зохаром (Chaim Even Zohar) в издании Diamond Intelligence Briefs и в других отраслевых СМИ. Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar) из Pharos Beam Consulting LLP в Индии участвует в разработке отчета Tacy с 2009 года.
Pharos Beam тесно сотрудничала с Tacy в подготовке нескольких предыдущих выпусков "Алмазопровода". 20 декабря было объявлено, что предстоящий отчет 2017 года будет опубликован Pharos Beam. Консалтинговая фирма будет придерживаться проверенной методологии, чтобы алмазная промышленность могла и далее использовать последовательные данные, представленные в ежегодном отчете.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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