Отчет "Алмазопровод" Tacy 2017 года будет опубликован Pharos Beam

Отчет "Алмазопровод" до недавнего времени выпускался Хаимом Эвеном Зохаром (Chaim Even Zohar) в издании Diamond Intelligence Briefs и в других отраслевых СМИ. Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar) из Pharos Beam Consulting LLP в Индии участвует в разработке отчета Tacy с 2009 года.
Pharos Beam тесно сотрудничала с Tacy в подготовке нескольких предыдущих выпусков "Алмазопровода". 20 декабря было объявлено, что предстоящий отчет 2017 года будет опубликован Pharos Beam. Консалтинговая фирма будет придерживаться проверенной методологии, чтобы алмазная промышленность могла и далее использовать последовательные данные, представленные в ежегодном отчете.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished