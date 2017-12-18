Агентство Moody's присвоило Ботсване кредитный рейтинг А2

20 декабря 2017

Центральный банк Ботсваны заявил, что рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг страны на уровне A2 как по иностранным, так и по внутренним облигациям со стабильным прогнозом на следующий год.

Эксперты Moody's отметили ожидаемый рост добычи алмазов, прогресс в повышении добавленной стоимости драгоценных камней и развитие сектора услуг в качестве позитивных экономических показателей.

Кроме того, сильное финансовое положение Ботсваны с низкой долговой нагрузкой, значительным фондом суверенного благосостояния, сильными институтами и хорошо разработанными макроэкономическими рамками, а также стабильной политической обстановкой, перспективами продолжения консервативной финансовой политики и достижением сбалансированного бюджета в среднесрочной перспективе являются положительными показателями.

В Moody's также отметили, что существует возможность пересмотра рейтингов в сторону повышения в среднесрочной перспективе, если будут достигнуты успехи в области алмазной бенефикации, диверсификации экономики и реализации реформ государственного сектора, повышающих эффективность его работы, а также в сфере развития частного сектора, что приведет к сокращению безработицы.

Moody's, однако, предупреждает, что в ближайшей перспективе существенное истощение фискальных резервов или быстрое увеличение государственного долга могут привести к понижению кредитного рейтинга. В среднесрочной перспективе медленный прогресс в осуществлении структурных реформ и ограниченная диверсификация экономики могут подорвать финансовую позицию Ботсваны и оказать понижательное давление на рейтинг.



