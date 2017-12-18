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20 ноября 2017

Агентство Moody's присвоило Ботсване кредитный рейтинг А2

20 декабря 2017
Новости
Центральный банк Ботсваны заявил, что рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг страны на уровне A2 как по иностранным, так и по внутренним облигациям со стабильным прогнозом на следующий год.
Эксперты Moody's отметили ожидаемый рост добычи алмазов, прогресс в повышении добавленной стоимости драгоценных камней и развитие сектора услуг в качестве позитивных экономических показателей.
Кроме того, сильное финансовое положение Ботсваны с низкой долговой нагрузкой, значительным фондом суверенного благосостояния, сильными институтами и хорошо разработанными макроэкономическими рамками, а также стабильной политической обстановкой, перспективами продолжения консервативной финансовой политики и достижением сбалансированного бюджета в среднесрочной перспективе являются положительными показателями.
В Moody's также отметили, что существует возможность пересмотра рейтингов в сторону повышения в среднесрочной перспективе, если будут достигнуты успехи в области алмазной бенефикации, диверсификации экономики и реализации реформ государственного сектора, повышающих эффективность его работы, а также в сфере развития частного сектора, что приведет к сокращению безработицы.
Moody's, однако, предупреждает, что в ближайшей перспективе существенное истощение фискальных резервов или быстрое увеличение государственного долга могут привести к понижению кредитного рейтинга. В среднесрочной перспективе медленный прогресс в осуществлении структурных реформ и ограниченная диверсификация экономики могут подорвать финансовую позицию Ботсваны и оказать понижательное давление на рейтинг.

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