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Эксклюзив

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20 ноября 2017

Аукционные продажи ювелирного подразделения Sotheby's составили $551 млн в 2017 году

20 декабря 2017
Новости
Аукционный дом Sotheby's объявил о том, что продажи его ювелирного подразделения в этом году составили $551,3 млн в связи с достижением рекордных цен на ряд исключительных бриллиантов.
Финальные торги ювелирных изделий Sotheby's в этом году состоялась в Женеве 14 декабря и принесли аукционному дому $3,6 млн.
В дополнение к сильным результатам для продаж цветных драгоценных камней и фирменных ювелирных изделий основные лоты 2017 года включали в себя бриллиант «CTF Pink Star» ($71,2 млн) и серьги «Memory of Autumn Leaves» и «Dream of Autumn Leaves» ($57,4 млн).
"2017 год был исключительно успешным для ювелирного подразделения Sotheby's, причем все четыре центра проведения торгов - Женева, Нью-Йорк, Гонконг и Лондон - очень хорошо выполняли свою работу. Инновации в этом году включали в себя расширение наших онлайн-продаж, а также очень успешные новые аукционы ювелирных изделий в Женеве, которые принесли $8,9 млн. Мы также очень рады праздновать десятую годовщину наших обособленных торгов Благородных украшений (Noble Jewels) в Женеве", - отметил Дэвид Беннет (David Bennett), глава международного ювелирного подразделения Sotheby's.
Ранее сообщалось, что аукционные продажи ювелирных изделий Christie's достигли $556,7 млн в 2017 году благодаря нескольким новым мировым рекордам, поставленным на торгах аукционного дома.
Совокупные продажи ювелирных аукционов Sotheby's и Christie's в этом году превысили $1,1 млрд.

Фёдор Лисовой, Rough&Polished, Москва

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