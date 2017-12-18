Импорт бриллиантов в США в октябре снова сократился

20 декабря 2017

Согласно правительственным данным, в октябре этого года импорт бриллиантов в США упал на 14% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до $1,81 млрд. Импорт бриллиантов по весу упал на 13%, до 881 922 каратов, а средняя цена камней снизилась на 1%, до $2049 за карат.

Экспорт бриллиантов упал на 5% до $1,24 млрд, а чистый импорт, отражающий разницу между импортом и экспортом, снизился на 29% до $567 млн.

Импорт алмазного сырья вырос более чем в два раза до $124 млн, против $51 млн годом ранее, в то время как экспорт алмазов упал на 61% до $46 млн. Чистый импорт алмазов в США составил, таким образом, $78 млн, против чистого экспорта в $67 млн в тот же период предыдущего года.

Сальдо алмазной торговли, отражающее разницу между чистым импортом и экспортом, сократилось на 11% до $646 млн.

Между тем, в первые десять месяцев текущего года импорт бриллиантов в США упал на 8%, до $18,38 млрд, а экспорт бриллиантов упал на 4% до $15,21 млрд, тогда как чистый импорт снизился на 23%, до $3,17 млрд.

В тот же период импорт алмазного сырья в США вырос на 14% $738 млн, в то время как экспорт алмазов подскочил на 51% до $608 млн. Чистый импорт алмазов в США упал на 47% до $130 млн. Сальдо алмазной торговли в январе-октябре сократилось на 24% до $3,3 млрд.



