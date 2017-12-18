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20 ноября 2017

Аукционные продажи ювелирных изделий Christie's достигли $556,7 млн в 2017 году

19 декабря 2017
Новости
Этот год был «звездным» для аукционных торгов ювелирных изделий Christie's, а общий объем продаж составил $556,7 млн, сообщили в аукционном доме.
Как отметили в Christie's, результаты этого года были достигнуты благодаря нескольким новым мировым рекордам для аукционов по продаже ювелирных изделий.
"За последний год благодаря активным соревнованиям коллекционеров были достигнуты девять новых мировых аукционных рекордов. Были предложены самые высокие цены за некоторые из важных бриллиантов, редких драгоценных камней и ювелирных изделий, и другие объекты ювелирного искусства, - отметил Рауль Кадакия (Rahul Kadakia), глава международного ювелирного департамента Christie’s. – Сюда относится как продажа изумруда Рокфеллера, так и розового бриллианта Grand Mazarin и бриллианта de Grisogono весом 163,41 карата, а также бриллианта Pink Promise".
Аукционный дом Christie's ежегодно проводит около 350 аукционов более чем в 80 категориях, включая все области изобразительного и декоративного искусства, ювелирные изделия, фотографии, предметы коллекционирования, вино и многое другое. Его глобальные аукционы, частные и цифровые продажи в первой половине 2017 года принесли $3 млрд.
"Мы также увидели сильный рост наших онлайн-продаж, что побудило клиентов пользоваться опытом аукционов по всем ценовым сегментам. В 2018 году наша глобальная команда ювелирных специалистов с нетерпением будет ждать выхода на рынок лучших ювелирных изделий для наших клиентов", - добавил Кадакия.

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