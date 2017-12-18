АЛРОСА получила кредит на $250 млн

19 декабря 2017

(kommersant.ru) – Кредит на сумму $250 млн сроком на 1 год был предоставлен российской государственной горнорудной компании АЛРОСА в рамках ранее заключенной револьверной кредитной линии на сумму $300 млн. Средства привлечены с целью рефинансирования остатка задолженности по имевшимся кредитам по более низкой ставке и сокращения финансовых расходов.

"Компания АЛРОСА является значимым клиентом Росбанка (ПАО), входящего в структуру группы Societe Generale, которая сотрудничает с мировым лидером алмазодобывающей отрасли с 1998 года. Мы рады успешному завершению новой важной сделки и надеемся, что данное соглашение ускорит дальнейшее развитие наших взаимоотношений", – отметил первый заместитель председателя правления Росбанка, генеральный директор по России Societe Generale Corporate & Investment Banking Илья Поляков.

Ранее Росбанк выигрывал тендеры компании АЛРОСА на привлечение свободных денежных средств компании и планирует в дальнейшем участвовать в тендерах компании по документарным операциям.



