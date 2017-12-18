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Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

АЛРОСА получила кредит на $250 млн

19 декабря 2017
Новости
(kommersant.ru) – Кредит на сумму $250 млн сроком на 1 год был предоставлен российской государственной горнорудной компании АЛРОСА в рамках ранее заключенной револьверной кредитной линии на сумму $300 млн. Средства привлечены с целью рефинансирования остатка задолженности по имевшимся кредитам по более низкой ставке и сокращения финансовых расходов.
"Компания АЛРОСА является значимым клиентом Росбанка (ПАО), входящего в структуру группы Societe Generale, которая сотрудничает с мировым лидером алмазодобывающей отрасли с 1998 года. Мы рады успешному завершению новой важной сделки и надеемся, что данное соглашение ускорит дальнейшее развитие наших взаимоотношений", – отметил первый заместитель председателя правления Росбанка, генеральный директор по России Societe Generale Corporate & Investment Banking Илья Поляков.
Ранее Росбанк выигрывал тендеры компании АЛРОСА на привлечение свободных денежных средств компании и планирует в дальнейшем участвовать в тендерах компании по документарным операциям.

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