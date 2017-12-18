Объем розничных продаж в США вырос в праздники

19 декабря 2017

По данным опросов государственных и частных организаций, розничные продажи в США увеличились в этот праздничный сезон, поскольку улучшение рынка труда стимулировало рост потребительского доверия.

Продажи по всем розничным категориям выросли в ноябре на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в четверг Бюро переписи населения США. Продажи в сфере розничной торговли и продовольственных услуг за месяц выросли на 5,8% до $492,7 млрд. Федеральное агентство также пересмотрело октябрьские данные в сторону повышения.

"Это стало впечатляющим началом праздничного сезона, возможно, самым лучшим за последние несколько лет, - отметил Джек Кляйнхенц (Jack Kleinhenz), главный экономист Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. - Сочетание роста доходов и сильного рынка труда, скромной инфляции и хорошего торгового баланса, а также повышенного доверия потребителей привело к тому, что американские домохозяйства значительно повысили расходы в праздники".

Согласно прогнозу NRF, рост розничных продаж в период с ноября по декабрь составил от 3,6% до 4%, исходя из того, как торговля велась в ноябре.

В прошлом месяце правительство США не предоставило отдельные данные по продажам ювелирных изделий. Согласно последним правительственным оценкам, продажи в специализированных ювелирных магазинах выросли на 5,8% до $24,89 млрд за первые 10 месяцев текущего года.



