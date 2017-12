Ювелирные ритейлеры США испытывают трудности из-за быстро меняющегося рынка - исследование JA

19 декабря 2017

Ювелирным ритейлерам в США трудно адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, отмечается в «Исследовании потребительского и розничного рынка в сегменте ювелирных изделий» (Fine Jewelry Industry Consumer and Retail Market Study), проведенном компанией Provoke Insights для организации «Ювелиры Америки» (Jewelers of America). Исследование было посвящено как мнениям ритейлеров, так и потребителей, отмечает портал The Diamond Loupe.

По мнению опрошенных ритейлеров, из всех выявленных проблем их способность развиваться и конкурировать в быстро меняющемся торговом ландшафте представляется самой сложной. Те ювелиры, у которых есть интернет-магазин, должны улучшить потребительский опыт в своем розничном магазине благодаря хорошо обученным, осведомлённым продавцам, а также образцовому обслуживаниию клиентов.

Между тем, исследование показало, что потребители предпочитают просматривать ювелирные изделия в магазине до совершения покупки, даже если первоначально они ищут информацию о них в Интернете.

"При совершении покупки для потребителей важно "увидеть и поверить", и они все еще полагаются на опыт и знания своего ювелира, - заявил Дэвид Бонапарт (David Bonaparte), генеральный директор JA. - Опыт покупки ювелирных изделий отличается от других предметов роскоши, и даже в условиях роста электронной коммерции клиенты все чаще уделяют приоритетное внимание розничным магазинам".

Более того, люди начинают жениться и выходить замуж на более позднем этапе своей жизни или вообще не хотят связывать себя узами брака, поэтому розничные торговцы должны пересмотреть свою стратегию маркетинга, которая гласит о том, что ювелирное изделие – это нечто, связанное исключительно с романтическими отношениями.

Исследование предполагает, что ювелирные магазины должны продавать свою продукцию в течение всего года, а не сосредотачивать свои усилия на таких праздниках, как Рождество, День святого Валентина или День матери. Согласно опросу, 43% респондентов купили или получили ювелирные изделия в подарок в прошлом году, а 22% купили украшения для себя.

"Концентрация маркетинговых усилий за пределами крупных праздников более экономически оправдано из-за непиковых расходов на размещение рекламы. Легче показать потребителям рекламу или сообщение, когда каналы маркетинга не переполнены праздничными акциями".