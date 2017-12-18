Rio Tinto увеличит число автоматизированных карьерных самосвалов для повышения продуктивности

18 декабря 2017

Rio Tinto Group, одна из крупнейших мире горнодобывающих компаний, увеличит число автоматизированных карьерных самосвалов на своем железном руднике мирового класса Пилбара (Pilbara) в западной Австралии более чем на 50% к 2019 году после подписания соглашений с ведущими производителями подобных машин - Caterpillar Inc. и Komatsu Ltd. В заявлении компании отмечается, что традиционные грузовики будут преобразованы в автономные транспортные средства.

Автоматизация помогает повысить производительность и эффективность операций Rio Tinto на Пилбара. В рамках этой инициативы Rio Tinto увеличивает контроль над расходами, при этом более 3500 из предложенных её сотрудниками идей уже были включены в производственный процесс, что, как ожидается, позволит снизить издержки.

В прошлом году, в среднем, каждый автономный грузовик Rio Tinto эксплуатировался дополнительные 1000 часов, обеспечивая 15-процентное снижение расходов по перевозке руды на единицу техники по сравнению обычными машинами. Около 20% существующего парка из почти 400 карьерных самосвалов на Пилбара оснащены системой автоматизации. После завершения проектов с Komatsu и Caterpillar горнодобывающая компания будет иметь более 130 автономных грузовиков, что составляет около 30% парка.

С точки зрения безопасности было доказано, что автоматизация снижает число людей, подверженных потенциальным опасностям, а также уменьшает количество критических сценариев риска.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



