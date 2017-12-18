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Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

Экспертная дискуссия на выставке Vicenzaoro будет посвящена отслеживаемости и устойчивости поставок

18 декабря 2017
Новости
Экспертная дискуссия на выставке Vicenzaoro Jewellery Boutique Show в январе будет посвящена отслеживаемости и устойчивости в цепочке поставок ювелирной продукции.
Шоу будет проходить с 19 по 24 января 2018 года в Виченце, Италия. В нем примут участие около 1500 брендов.
Дискуссия состоится на саммите по вопросам сегмента роскоши и ювелирных украшений VISIO.NEXT, который будет организован в рамках шоу и будет посвящен будущему ювелирной розничной торговли. Мероприятие призвано подчеркнуть многоканальный характер распределения продукции, за которым непосредственно следуют отношения ювелирного бизнеса с потребителями.
Тенденции, дизайн и новшества также будут освещены на выставке. Двенадцать независимых брендов со всего мира должны продемонстрировать свои инновационные творения в специализированном павильоне Design Room в выставочной зоне ICON. В число стран, бренды из которых примут участие в Vicenzaoro, входят Бразилия, Франция, Италия, США, ОАЭ, Турция, Сингапур, Испания и Китай.

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