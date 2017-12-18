Экспертная дискуссия на выставке Vicenzaoro будет посвящена отслеживаемости и устойчивости поставок

18 декабря 2017

Экспертная дискуссия на выставке Vicenzaoro Jewellery Boutique Show в январе будет посвящена отслеживаемости и устойчивости в цепочке поставок ювелирной продукции.

Шоу будет проходить с 19 по 24 января 2018 года в Виченце, Италия. В нем примут участие около 1500 брендов.

Дискуссия состоится на саммите по вопросам сегмента роскоши и ювелирных украшений VISIO.NEXT, который будет организован в рамках шоу и будет посвящен будущему ювелирной розничной торговли. Мероприятие призвано подчеркнуть многоканальный характер распределения продукции, за которым непосредственно следуют отношения ювелирного бизнеса с потребителями.

Тенденции, дизайн и новшества также будут освещены на выставке. Двенадцать независимых брендов со всего мира должны продемонстрировать свои инновационные творения в специализированном павильоне Design Room в выставочной зоне ICON. В число стран, бренды из которых примут участие в Vicenzaoro, входят Бразилия, Франция, Италия, США, ОАЭ, Турция, Сингапур, Испания и Китай.



