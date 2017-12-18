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20 ноября 2017

IGI запустил специализированный веб-сайт на итальянском языке

18 декабря 2017
Новости
Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) запустил специальный веб-сайт для своей Ассоциации выпускников в Италии (Italy Alumni Association) по адресу igialumni-italy.org
Согласно IGI, сайт на итальянском языке предоставляет информацию о курсах, связанных с драгоценными камнями, соответствующие статьи, возможности налаживания деловых контактов и рассказывает о предстоящих событиях.
Луиджи Костантини (Luigi Costantini), почетный президент IGI Italy, сказал, что сайт поможет более эффективно сообщать о предлагаемых IGI в Италии курсах.
"Посетители сайта теперь смогут легко узнать больше о курсах в Италии и сотрудничать с другими профессионалами отрасли", - заявил он.
Новый веб-сайт также доступен через главный портал IGI. Он включает в себя четыре основных раздела, предназначенных специально для облегчения доступа членов Ассоциации выпускников в Италии.
"Мы осознали необходимость предоставления дополнительной информации будущим студентам, нынешним студентам, выпускникам-геммологам и выпускникам в Италии, - сказал Роланд Лори (Roland Lorie), один из гендиректоров IGI. - Благодаря новому сайту, ориентированному на Италию, мы можем адаптировать контент, чтобы он лучше соответствовал нашей целевой аудитории и улучшал пользовательский опыт".

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