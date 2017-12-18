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20 ноября 2017

CIBJO подготовила отраслевое пособие по подбору, мотивации и удержанию персонала

18 декабря 2017
Новости
«Люди: наш самый ценный актив» (People: Our Greatest Asset) – так называется пособие по подбору, мотивации и удержанию персонала, подготовленное Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO специально для ювелирной промышленности. Отныне руководство доступно для скачивания на веб-сайте CIBJO.
60-страничное пособие, разработанное Джонатаном Кендаллом (Jonathan Kendall), председателем комиссии по маркетингу и образованию CIBJO, представляет собой практический подход к вопросам трудоустройства и привлечения профессиональных сотрудников, системам вознаграждения и мотивации для удержания ценных кадров, а также советы по решению возникающих проблем. Впервые материал был представлен на ноябрьском конгрессе CIBJO 2017 года в Бангкоке, Таиланд.
Пособие, содержащее опытные рекомендации от отраслевых субъектов со всего мира, состоит из шести разделов: мотивация; набор персонала; лидерство и командная работа; обучение и развитие; вознаграждение и признание; разрешение конфликтных ситуаций. Каждая глава включает в себя практические инструменты, некоторые из которых можно распечатать и использовать на рабочем месте. В их числе – формуляры самооценки сотрудников и менеджеров, шаблоны объявлений и предложений работы, вопросы для собеседования, формуляры анкет по приему на работу, контрольные списки персонала, отчеты по обучению и повышению квалификации работников, и многое другое.
"Пособие является ценным дополнением к серии бизнес-справочников, выпущенных CIBJO для ювелирной отрасли, и первым, в котором особое внимание уделено трудовым отношениям", - заявил Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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